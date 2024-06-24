АО "НУХ "Байтерек" выделяет порядка 3,5 трлн тенге для поддержки экономики Казахстана

В рамках плана действий правительства по обеспечению экономического роста АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" планирует оказать значительную поддержку экономике Казахстана на сумму порядка 3,5 трлн тенге.

Об этом на совместном заседании Палат Парламента сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов..

"Правительство активно вовлекает ресурсы и средства холдингов "Самрук-Казына" и "Байтерек", рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. По линии "Байтерек" в текущем году планируется профинансировать проекты на сумму более 3 трлн тенге", – добавил Олжас Бектенов.

Основная часть помощи будет оказана через инструменты прямой поддержки, на что выделяется 2,8 трлн тенге. Эти средства будут распределены следующим образом:

финансирование проектов реального сектора экономики – порядка 1,4 трлн тенге;

финансирование проектов агропромышленного комплекса, включая весенне-полевые и уборочные работы – более 0,5 трлн тенге;

поддержка жилищного блока – порядка 0,4 трлн тенге;

реализация ипотечных программ "Наурыз" и "Отау" – 0,4 трлн тенге;

поддержка экспортеров и субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) – 32 млрд тенге.

Кроме того, более 700 млрд тенге будет выделено через косвенные инструменты поддержки, такие как гарантирование, субсидирование и страхование:

предоставление гарантий по инвестиционным проектам и проектам МСБ – более 150 млрд тенге;

предоставление субсидий субъектам МСБ – порядка 300 млрд тенге;

страхование экспортных операций – порядка 300 млрд тенге.

Данная инициатива направлена на укрепление экономической стабильности и стимулирование роста в ключевых секторах экономики Казахстана.