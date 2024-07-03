Подписаны меморандумы о привлечении в Туркестанскую область инвестиций на 1,6 млрд долларов

В Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества прошел совместный Казахстанско-Китайский Деловой совет.

Во встрече, которая в этом году проходит седьмой раз, приняли участие китайские компании – гиганты в сфере промышленности.

Деловые отношения президента страны Касым-Жомарта Токаева и главы КНР Си Цзиньпина укрепляют и экономические связи между двумя странами. Казахстанско-Китайский Деловой совет стал диалоговой площадкой для представителей бизнес-групп Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также важным инструментом развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Фото: акимат Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел важные переговоры с инвесторами. Результатом стало подписание меморандумов с китайскими бизнесменами о сотрудничестве по четырем крупным инвестиционным проектам общей стоимостью $1 млрд 615 млн.

Фото: акимат Туркестанской области

В частности, в Туркестане планируют построить пятизвездочный гостиничный комплекс, аквапарк и завод по производству камер видеонаблюдения. Общая стоимость проекта составляет $270 млн. На территории специальной экономической зоны уже обозначен земельный участок площадью 11,8 га. Там построят 18-этажный отель, аквапарк и комплекс вилл. Масштабный инвестиционный проект принадлежит компании Chian Chuangshi Construction Group.

Также в регионе реализуется ряд проектов по производству альтернативных источников энергии. В частности, принято решение о строительстве парогазовой установки мощностью 500 МВт и солнечной электростанции мощностью 300 МВт, а также электростанции на базе завода по производству металлических опор электросетей и систем накопления энергии.

Фото: акимат Туркестанской области

Для реализации этих проектов обозначены земельные участки в Байдибекском, Сауранском и Тюлькубасском районах. Для Туркестанской области, потребляющей много энергии, в том числе из других регионов, этот проект очень важен. На его реализацию китайская компания China Energy Overseas Investment Co.Ltd выделяет в общей сложности $915 млн. Кроме того, в Ордабасинском районе начнется строительство завода по производству алюминиевых изделий ТОО "Central Asia Aluminium". Стоимость проекта оценивается в $17 млн.

Благодаря реализации этого инвестпроекта в сфере обрабатывающей промышленности будут созданы новые рабочие места. Туркестанская область – единственный в стране регион, где занимаются выращиванием хлопка. Здесь даже есть район, название которого связано с хлопком, – Мактааральский. Однако, несмотря на такую позицию, текстильная промышленность в области налажена недостаточно.

Фото: акимат Туркестанской области

В результате сырьевая экономика остается на прежнем уровне, а цены на хлопок с каждым годом становятся все ниже, и хлопкоробы не в полной мере ощущают эффект от своего тяжелого труда. Поэтому по прямому поручению акима области Дархана Сатыбалды ведется работа по созданию текстильного кластера. В настоящее время достигнуты договоренности с китайскими компаниями, которые вывели изделия из хлопка и наладили экспорт в мир.

Инвесторы помогают сеять хлопок и делятся своим опытом с местными крестьянами. На территории области планируется строительство завода по переработке хлопкового волокна, прядильного завода и суконной фабрики. Компания Xinjiang Lihua (Group) Co.Ltd намерена направить в данные проекты инвестиции в общей сложности в размере $440 млн.

