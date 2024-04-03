Совбез ШОС призвал международное сообщество к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

В Астане под председательством казахстанской стороны 3 апреля состоялась девятнадцатая Встреча секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По информации Акорды, главы делегаций приветствовали Иран в качестве полноправного члена ШОС, а также предстоящее вступление в организацию Беларуси.

"Секретари советов безопасности обсудили вопросы дальнейшего развития механизмов сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также взаимодействия в сфере международной информационной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, призвав международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с этим злом.

"Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования взаимодействия по реагированию на угрозы террористического, сепаратистского и экстремистского характера, включая противодействие трансграничной организованной преступной деятельности и пресечение каналов незаконной миграции, в том числе используемых в террористических целях", – говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что секретари советов безопасности подтвердили свою нацеленность на совместное обеспечение региональной безопасности и стабильности.

"По итогам подписан Протокол девятнадцатой встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Очередная встреча секретарей советов безопасности государств – членов ШОС состоится в 2025 году в КНР", – говорится в сообщении.

На полях мероприятия также состоялись двусторонние встречи секретаря Совета безопасности РК с генеральным секретарем ШОС, а также с главами делегаций Индии, Ирана, Китая и Монголии.

Ранее в резиденции Акорда состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с секретарями Советов Безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.