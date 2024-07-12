Казахстан и Китай обсудят возможность ускоренного прохождения товаров на границе

В Астане 12 июля состоялось расширенное заседание оперативного штаба по вопросам развития несырьевого экспорта, прошедшее в формате диалога B2G, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства торговли и интеграции, площадка собрала представителей более 10 бизнес-ассоциаций, 20 государственных органов и национальных институтов развития, а также около 150 экспортеров.

"Участники оперативного штаба обсудили проблемные вопросы, такие как возврат НДС, возмещение затрат компаниям-экспортерам, новые инструменты поддержки, поиск новых рынков сбыта, барьеры, ограничивающие экспорт готовой продукции и услуг. Также были обозначены задачи по дальнейшему развитию экспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, открывая панельную сессию, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что с прошлого года было организовано 10 заседаний штаба. Совместная работа представителей Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнеса и государства обеспечивает значительный прогресс в продвижении экспорта.

"Мы видим позитивные изменения с момента проведения заседаний штаба. Основные проблемы экспортеров можно сгруппировать в несколько блоков. Один из них – это транспортно-логистические вопросы. Есть проблемы с согласованием объемов плановых отгрузок и обеспечением свободного доступа. Для решения этих вопросов мы договорились с КТЖ о предварительном формировании планов. Проблемы возникают не только со стороны перевозчика, но и из-за несогласованности действий экспортеров. АО "QazTrade" подготовило аналитику по грузам и сезонности перевозок, чтобы обеспечить равномерные поставки в течение года", – сообщил министр торговли Арман Шаккалиев.

Более того, по итогам двусторонней встречи с министром коммерции КНР Ван Вэньтао достигнута договоренность о создании рабочей группы по ускоренному прохождению товаров на казахстанско-китайской границе. В этой группе примут участие транспортные, таможенные и пограничные ведомства Казахстана и Китая. Первое заседание рабочей группы планируется провести уже в конце августа в городе Урумчи.

Также правительством страны поставлена задача ежегодного увеличения объемов несырьевого экспорта. К 2029 году этот показатель должен достичь $45 млрд.

"Мы проанализировали стратегически важный импорт, от которого зависят наши торговые партнеры, и выявили товарные позиции, по которым Казахстан может нарастить производство и реализовать экспортный потенциал. Только по КНР это 50 товаров, которые ежегодно Китай импортирует на сумму более $700 млрд. Если мы сможем занять 7-10% этого объема, то это будет порядка $70 млрд. Более того, в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина китайская сторона озвучила готовность удвоить объем товарооборота до $80 млрд, доведя взаимную торговлю до новых высот", – отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

По словам председателя правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкара Ибрагимова, государство всячески оказывает поддержку в вопросе продвижения экспорта. В частности, в масложировой отрасли 2-3 месяца назад поднимался вопрос о включении десяти маслозаводов в реестр ГТУ КНР для экспорта шрота и жмыха. После переговоров МТИ с китайской стороной, сегодня уже более 20 маслозаводов включены в реестр ГТУ КНР, что позволяет им экспортировать продукцию.

"Теперь мы можем продавать шрот и жмых по более высоким ценам, так как китайский рынок предлагает цены выше на $20-30 за тонну. Это увеличивает валютную выручку и экспортный потенциал отечественных масложировых продуктов, так как Китай ежегодно импортирует более 18 млн тонн растительных масел и шрота", – подчеркнул председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.

Представитель компании ТОО "Maхimus/Максимус" Серикбол Абдикаримов на форуме поднял вопрос о необходимости создания экспортных хабов для сокращения расходов на транспортировку, так как казахстанским производителям непросто доставлять грузы до морских портов.

Министр торговли Арман Шаккалиев также поделился, что в рамках открытия торгового центра "Центральная Азия – Цзянсу" в Китае предусмотрено предоставление складов для хранения и дальнейшей реализации казахстанской продукции. Пользуясь случаем, он пригласил бизнес активно участвовать в этом проекте и выставлять свою продукцию на площадке, чтобы продемонстрировать всему миру экспортный потенциал Казахстана.

Ранее стало известно, что до 10 млрд долларов планируют довести объем взаимной торговли Казахстан и Узбекистан.