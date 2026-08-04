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Общество

Какие рынки планирует освоить Казахстан для экспорта несырьевых товаров

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 13:58 Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства проинформировал об экспорте несырьевых товаров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за пять месяцев текущего года экспорт несырьевых товаров вырос на 14,5% и составил 11,8 млрд долларов.

"Сегодня на экспорт поставляется около 44% произведенных в стране товаров. Приоритетом является усиление поддержки экспорта и расширение географии поставок. Прежде всего в страны ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Китая", – делится планами Шаккалиев.

Для этого, отмечает он, ежегодно проводится порядка 10 торгово-экономических миссий с участием более 300 казахстанских экспортеров.

"Для взращивания новых экспортеров 120 компаний ежегодно проходят программу экспортной акселерации", – добавил министр.

Ранее мы писали о существенном росте экспорта казахстанского мяса в страны Ближнего Востока.

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Азамат Сыздыкбаев
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