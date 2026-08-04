Какие рынки планирует освоить Казахстан для экспорта несырьевых товаров

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства проинформировал об экспорте несырьевых товаров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, за пять месяцев текущего года экспорт несырьевых товаров вырос на 14,5% и составил 11,8 млрд долларов.

"Сегодня на экспорт поставляется около 44% произведенных в стране товаров. Приоритетом является усиление поддержки экспорта и расширение географии поставок. Прежде всего в страны ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Китая", – делится планами Шаккалиев.

Для этого, отмечает он, ежегодно проводится порядка 10 торгово-экономических миссий с участием более 300 казахстанских экспортеров.

"Для взращивания новых экспортеров 120 компаний ежегодно проходят программу экспортной акселерации", – добавил министр.

Ранее мы писали о существенном росте экспорта казахстанского мяса в страны Ближнего Востока.