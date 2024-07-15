БРК запускает программу на 500 млрд тенге для развития АПК и пищевой промышленности

АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") объявляет о запуске новой программы поддержки инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе (АПК), секторе производства продуктов питания и напитков на 2024-2029 годы.

Общий объем финансирования в рамках программы составит 500 млрд тенге. Основная цель программы – поддержка инвестиционных проектов, ориентированных на переработку сельхозпродукции с целью замещения импорта и расширение экспорта. Уже одобрено два инвестиционных проекта в рамках данной программы – это птицефабрика мясного производства и модернизация маслозавода для производства фасованного рафинированного растительного масла.

Программа разработана в соответствии с посланием главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года, где поставлена цель увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%, а также в рамках реализации плана правительства по обеспечению экономического роста.

Кроме того, на рассмотрении в БРК имеется ряд проектов по глубокой переработке зерна пшеницы, кукурузы, по развитию птицефабрик мясного производства, строительству тепличного комплекса и расширению кондитерской фабрики, а также формированию экспортного агропромышленного кластера.

Условия предоставления финансирования для проектов в сфере АПК и пищевой промышленности:

сумма финансирования – от 3 млрд тенге;

срок займа – от пяти до 20 лет.

С целью реализации крупных проектов в сфере переработки АПК и пищевой промышленности, БРК также заинтересован в совместном финансировании проектов как с банками второго уровня, так и с иностранными и международными финансовыми институтами.

Получить полную информацию об условиях программы и подать заявку можно на официальном сайте банка по адресу www.kdb.kz или связаться с дирекцией по работе с клиентами (контакты указаны на сайте).