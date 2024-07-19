Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почти на 2 трлн тенге промышленной продукции произвела Карагандинская область за полугодие

Почти на 2 трлн тенге произвела промышленной продукции Карагандинская область за полугодие, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:04 Фото: gov.kz
Карагандинская область по итогам первого полугодия демонстрирует успешные темпы социально-экономического развития, рост экономики составил 12,5 %, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт областного акимата.

Отмечается положительная динамика по всем ключевым показателям: привлечение инвестиций, уровень занятости, предпринимательская активность.

"Промышленной продукции произведено на 1,8 трлн тенге с ростом на 11,8 % к аналогичному периоду 2023 года. При этом стабильное развитие отмечается в обрабатывающей промышленности. Положительная динамика и в сельском хозяйстве, где объем валовой продукции составил 88,1 млрд тенге. В регионе растет поголовье крупного рогатого скота, лошадей, а также производство мяса", – говорится в сообщении.

По информации сайта, за полгода в экономику региона привлечено 358,5 млрд тенге инвестиций – на 6,3 % больше, чем в январе – июне 2023 года. Преимущественная часть инвестиций приходится на частный капитал, что подтверждает благоприятный бизнес-климат.

"В 2024 году в области в рамках Единой карты индустриализации планируется запуск трех крупных инвестпроектов на 181,5 млрд тенге, с созданием более двух тысяч новых рабочих мест. Это два новых завода по производству ферросиликоалюминия и металлоизделий и горно-перерабатывающий комплекс по технологии кучного выщелачивания вторичных медных руд", – информирует сайт акимата Карагандинской области.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса превысило 100 тысяч. За полгода прирост составил почти 30 тысяч. Подчеркивается, что в этой сфере занята почти половина активного населения.

За полгода в области введено 266,3 тыс. кв. м жилья – на 14,5% больше к аналогичному периоду прошлого года. И в целом растут объемы строительства.

Положительная динамика отмечается и в других отраслях: транспорте, пассажиро- и грузоперевозках, торговле.


"Все это говорит о позитивных тенденциях в развитии региона, направленных на улучшение благосостояния жителей", – заключили в сообщении.

Читайте также

Строительная сфера страны через призму нацпроекта &quot;Комфортная школа&quot;
Строительная сфера страны через призму нацпроекта "Комфортная школа"
На реке Иртыш планируют построить ГЭС
На реке Иртыш планируют построить ГЭС
Бензин
Какие факторы влияют на повышение цен на бензин в Казахстане
Айсулу Омарова
Карагандинская область 2024 год Бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: