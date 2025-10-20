Промышленной продукции на 4 трлн тенге произведено в Карагандинской области за 10 месяцев

Карагандинская область демонстрирует устойчивый рост экономики – по результатам 10 месяцев увеличение составило 5,3%. С начала 2025 года в регион привлечено 783 млрд тенге инвестиций с ростом на 9,3%, сообщает Zakon.kz.

Значительная часть средств вложена в развитие промышленности.

"Промышленной продукции произведено на 4 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности увеличение почти на 6%. Рост производства отмечен в легкой промышленности, производстве пластмассовых и резиновых изделий, химической промышленности, машиностроении, пищевой отрасли, металлургии и стройиндустрии. В горнодобывающей отрасли индекс физического объема составил 108,1%, что обеспечено за счет увеличения добычи угля и металлических руд", – сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области Дулат Ашкенов.

В целом на 2025 год план – увеличить производство промышленной продукции на 9% с финансовым показателем 4,5 трлн тенге. Регион уверенно идет к этой цели.

Положительная динамика отмечается и в других сферах: сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте.

По отчетным данным, за 10 месяцев в области введено 406 тыс. квадратных метров жилья, что почти на 7% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

По информации Управления предпринимательства и промышленности, в области в этом году уже введено 12 новых производств в промышленности и аграрной сфере. В их числе завод горячего цинкования, выпуск телевизоров и стиральных машин марки Samsung, молочно-товарная ферма на 1100 голов, новая линия по переработке масличных культур. В целом на 2025 год запланирована реализация 29 инвестиционных проектов на общую сумму 176 млрд тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Как сообщили в Управлении сельского хозяйства, в области завершилась уборочная кампания. Намолочено 1,1 млн тонн зерна, собрано 303,7 тыс. тонн картофеля, 37,9 тыс. тонн овощей. Местные аграрии помогают сдерживать цены: часть нового урожая картофеля и овощей пойдет в региональный стабилизационный фонд. СПК "Сарыарка" уже заключила форвардные договоры с сельхозтоваропроизводителями на 19 тыс. тонн.