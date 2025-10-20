#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
536.32
626.9
6.6
События

Промышленной продукции на 4 трлн тенге произведено в Карагандинской области за 10 месяцев

производство, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 17:29 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Карагандинская область демонстрирует устойчивый рост экономики – по результатам 10 месяцев увеличение составило 5,3%. С начала 2025 года в регион привлечено 783 млрд тенге инвестиций с ростом на 9,3%, сообщает Zakon.kz.

Значительная часть средств вложена в развитие промышленности.

"Промышленной продукции произведено на 4 трлн тенге. В обрабатывающей промышленности увеличение почти на 6%. Рост производства отмечен в легкой промышленности, производстве пластмассовых и резиновых изделий, химической промышленности, машиностроении, пищевой отрасли, металлургии и стройиндустрии. В горнодобывающей отрасли индекс физического объема составил 108,1%, что обеспечено за счет увеличения добычи угля и металлических руд", – сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области Дулат Ашкенов.

В целом на 2025 год план – увеличить производство промышленной продукции на 9% с финансовым показателем 4,5 трлн тенге. Регион уверенно идет к этой цели.

Положительная динамика отмечается и в других сферах: сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте.

По отчетным данным, за 10 месяцев в области введено 406 тыс. квадратных метров жилья, что почти на 7% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

По информации Управления предпринимательства и промышленности, в области в этом году уже введено 12 новых производств в промышленности и аграрной сфере. В их числе завод горячего цинкования, выпуск телевизоров и стиральных машин марки Samsung, молочно-товарная ферма на 1100 голов, новая линия по переработке масличных культур. В целом на 2025 год запланирована реализация 29 инвестиционных проектов на общую сумму 176 млрд тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Как сообщили в Управлении сельского хозяйства, в области завершилась уборочная кампания. Намолочено 1,1 млн тонн зерна, собрано 303,7 тыс. тонн картофеля, 37,9 тыс. тонн овощей. Местные аграрии помогают сдерживать цены: часть нового урожая картофеля и овощей пойдет в региональный стабилизационный фонд. СПК "Сарыарка" уже заключила форвардные договоры с сельхозтоваропроизводителями на 19 тыс. тонн.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Почти на 2 трлн тенге промышленной продукции произвела Карагандинская область за полугодие
15:04, 19 июля 2024
Почти на 2 трлн тенге промышленной продукции произвела Карагандинская область за полугодие
Более 567 млрд тенге инвестировано в экономику Карагандинской области
10:20, 03 ноября 2023
Более 567 млрд тенге инвестировано в экономику Карагандинской области
Павлодарская область привлекла свыше 440 млрд тенге инвестиций
16:30, 23 июля 2025
Павлодарская область привлекла свыше 440 млрд тенге инвестиций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: