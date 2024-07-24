Аким ВКО и глава округа Алтай СУАР КНР обсудили перспективы развития сотрудничества
Так, было предложено строительство нового пограничного железнодорожного перехода "Майкапшагай – Зимунай" путем организации мультимодальных перевозок с использованием трансграничной реки Иртыш.
Развитие речного судоходства позволит соединить новым альтернативным транспортным сообщением Китай, Казахстан и Россию. Также было предложено открыть прямое авиасообщение между ВКО и округом Алтай.
Фото: пресс-центр ВКО
В рамках встречи стороны также обсудили развитие туризма между странами. Аким области Ермек Кошербаев озвучил ряд предложений по развитию трансграничного туристического маршрута "оз. Канас – оз. Маркаколь – с. Катон-Карагай".
Отметим, данный проект станет актуальным в рамках объявленного главой государства Года туризма Казахстана в КНР и позволит сделать отрасль туризма профилирующей для экономики региона.
Фото: пресс-центр ВКО