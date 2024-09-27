$20 млрд инвестиций. Бизнес-диалог Казахстана и России состоялся в Москве

Вопросы инвестиционного потенциала РК обсудили в ходе бизнес-диалога "Казахстан – вектор возможностей" в Москве. На мероприятии выступили представители политических и деловых сообществ двух стран.

Посол РК в РФ Даурен Абаев заявил, что, несмотря на глобальный шторм, экономическое сотрудничество государств переживает новый виток развития. Казахстан лидирует среди стран ЕАЭС по объему привлеченных российских инвестиций – за последние 18 лет он превысил $20 млрд.

"Россия, безусловно, лидер по количеству предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. На сегодня в нашей стране работают свыше 28 тысяч компаний с российским участием, почти 4 тысячи из них открылись в прошлом году. Такой динамики удалось достигнуть благодаря промышленной кооперации", – отметил дипломат.

Участники бизнес-встречи обсудили и совместные проекты Казахстана и России, а также экономические и социальные эффекты от их реализации.

"Общее количество совместных проектов – около 135. Их суммарная стоимость составляет более $26,2 млрд долларов. Благодаря этим проектам будет создано 28 тысяч рабочих мест", – рассказал председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев.

Он подчеркнул, что особенно интенсивно сейчас идет сотрудничество в области машиностроения, металлургии и химической промышленности. Этому способствовали меры, ранее предпринятые государством для улучшения инвестиционного климата в стране.

В качестве примеров наиболее значимых проектов Елекеев привел производство автомобильных шин в Карагандинской области компанией "Татнефть" на сумму $274 млн, производство компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем в Костанайской области компанией Kamlitkz на сумму $485 млн, выращивание тепличных томатов в Туркестанской области на сумму $1,7 млрд и производство минеральных удобрений в Жамбылской области компанией "Еврохим" на сумму $1 млрд.

Стоит отметить, что последние два инвестпроекта имеют стратегическое значение в реализации планов АПК РК по увеличению валового сбора и экспорта сельхозпродукции в два раза к 2028 году.

"Экономика Казахстана обладает огромным потенциалом. По оценкам экспертов, сегодня в стране удобряются лишь около 30% пахотных земель. Изменение ситуации в этой сфере позволит нарастить урожайность зерновых на 10% – это огромные объемы в масштабах республики", – пояснил президент Группы "ЕвроХим" Олег Ширяев.

Ожидается, что годовой объем минеральных удобрений и индустриальных продуктов нового завода в Жамбылской области составит более 1 млн тонн.















