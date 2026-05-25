Нацбанк усилил прямой диалог с бизнес-сообществом

Представители Национального банка и бизнес-сообщества обсудили текущие экономические тенденции и условия ведения бизнеса, сообщает Zakon.kz. Встреча прошла на площадке НПП "Атамекен".

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов отметил важность прямого диалога с бизнес-сообществом. Это необходимо для более глубокого понимания текущих процессов в экономике и обсуждения факторов, которые влияют на деловую активность и инфляционные процессы.

Представителям бизнес-ассоциаций представлены результаты конъюнктурного обзора. Документ содержит оценки бизнеса относительно текущей экономической ситуации, динамики спроса, объемов производства, ценовых ожиданий, а также изменениях в экономической активности отраслей.

Стороны обсудили условия финансирования бизнеса, динамику потребительского спроса, производственных и логистических издержек, а также вопросы рентабельности и маржинальности. Одной из главных тем стали динамика деловой активности по отдельным секторам экономики, изменение цен и ожидания бизнеса.

Участники встречи назвали формат встречи конструктивным. Он позволяет получать дополнительную важную информацию для анализа ситуации на рынке и более оперативно учитывать изменения в экономике и настроениях рынка.

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" подчеркнул, что этот диалог с Нацбанком поможет выработать решения, которые поддержат деловую активность в стране.