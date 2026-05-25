#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Финансы

Нацбанк усилил прямой диалог с бизнес-сообществом

Нацбанк усилил прямой диалог с бизнес-сообществом, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 14:31 Фото: сгенерировано ИИ
Представители Национального банка и бизнес-сообщества обсудили текущие экономические тенденции и условия ведения бизнеса, сообщает Zakon.kz. Встреча прошла на площадке НПП "Атамекен".

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов отметил важность прямого диалога с бизнес-сообществом. Это необходимо для более глубокого понимания текущих процессов в экономике и обсуждения факторов, которые влияют на деловую активность и инфляционные процессы.

Представителям бизнес-ассоциаций представлены результаты конъюнктурного обзора. Документ содержит оценки бизнеса относительно текущей экономической ситуации, динамики спроса, объемов производства, ценовых ожиданий, а также изменениях в экономической активности отраслей.

Стороны обсудили условия финансирования бизнеса, динамику потребительского спроса, производственных и логистических издержек, а также вопросы рентабельности и маржинальности. Одной из главных тем стали динамика деловой активности по отдельным секторам экономики, изменение цен и ожидания бизнеса.

Участники встречи назвали формат встречи конструктивным. Он позволяет получать дополнительную важную информацию для анализа ситуации на рынке и более оперативно учитывать изменения в экономике и настроениях рынка.

Заместитель председателя правления НПП "Атамекен" подчеркнул, что этот диалог с Нацбанком поможет выработать решения, которые поддержат деловую активность в стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
AMANAT
19:43, 20 мая 2026
Бизнес-крыло AMANAT встретилось с IT-сообществом
$20 млрд инвестиций
12:19, 27 сентября 2024
$20 млрд инвестиций. Бизнес-диалог Казахстана и России состоялся в Москве
Смаилов: Для экономического рывка казахстанскому бизнесу нужны доступные кредиты
16:04, 23 августа 2023
Алихан Смаилов: Для экономического рывка казахстанскому бизнесу нужны доступные кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Айбота Ертайкызы
14:57, Сегодня
Айбота Ертайкызы стала серебряным призёром ЧА: "золото" и "бронза" у Узбекистана
&quot;Актобе&quot; попрощался с бразильцем
14:45, Сегодня
"Актобе" расторг контракт с бразильцем Гауденсио, который не провёл за клуб ни одного матча
Прогноз матча Путинцева - Гибсон
14:14, Сегодня
Битву на три сета прогнозируют Юлии Путинцевой на старте "Ролан Гаррос"
Денис Евсеев
13:57, Сегодня
Казахстанский теннисист Евсеев проиграл в финале квалификации Moldova Open 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: