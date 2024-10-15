Глава Нацбанка рассказал о мерах по поддержке курса тенге в сентябре

В Национальном банке Казахстана рассказали о принимаемых мерах по поддержке обменного курса в сентябре, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил на заседании правительства 15 октября председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, обменный курс на конец сентября укрепился на 0,1%, до 481,11 тенге за доллар. Ослабление с начала года составило 5,8%.



"В сентябре поддержку тенге оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 945 млн долларов. Также в рамках нивелирования возможного негативного эффекта на валютный рынок покупки Нацбанком акций АО "Казатомпром" были проданы 241,5 млн долларов", – сказал Тимур Сулейменов.

Объем покупки иностранной валюты для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ составил 500 млн долларов. После достижения валютной доли пенсионных активов ЕНПФ целевого уровня в 40% покупку иностранной валюты приостановили.

"Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – резюмировал Тимур Сулейменов.

О ситуации на валютном рынке Казахстана в октябре можно почитать здесь.

