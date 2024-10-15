Нефть и рубль: какие факторы поддержат тенге на этой неделе

Валютный рынок Казахстана в середине октября 2024 года обрел неустойчивое равновесие. Доллар балансирует на отметке 484,11 тенге, цена на нефть марки Brent остановилась на границе 74-75 долларов за баррель, упав почти на 3%. Как долго продлится такое затишье – в материале Zakon.kz.

Наверное, главной причиной относительного укрепления тенге стала анонсированная ранее политика Национального банка РК, который значительно увеличил объем средств, выделяемых из Нацфонда в республиканский бюджет. Кроме того, полностью отменена покупка долларов для ЕНПФ, что также "сыграло на руку" национальной валюте.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, на тенге давит и будет давить один из главных внешних факторов – "прыгающая" цена на нефть.

Как отмечает Bloomberg, "цена на нефть упала, поскольку ослабли опасения по поводу атаки Израиля на иранские энергетические объекты".

Цена в 74-75 долларов за баррель нефти не может не внушать беспокойства, поскольку в бюджет РК была заложена цена в 80 долларов за баррель, — подчеркивает финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Падение цен на нефть, являющихся основным источником валютных поступлений в страну, приводит к негативным последствиям для отечественного бюджета и создает девальвационные ожидания у участников рынка, — считает эксперт.

Цена на нефть утром 15 октября 2024 года. Фото: investing.com

С другой стороны на курс тенге оказывает косвенное влияние и непонятная, до поры, до времени, ситуация на рынках Китая, ведь статистика по индексу потребительских цен в КНР за сентябрь оказалась ниже ожиданий. Минфин Китая три дня назад объявил о пакете дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, например, повышение потолка госдолга. Многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулирования составит свыше 2 трлн юаней, но власти КНР пока не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики.

Как бы то ни было, эта неопределенность – временная, и уже совсем скоро план ренессанса китайской экономики будет детализирован.

В любом случае КНР находится "на низком старте" перед очередным рывком, полагает синолог Дильмурат Каюпов. Это значит, что Китаю понадобиться много энергии и ресурсов, что выгодно для Казахстана.

Еще одной внешней силой, способной поддержать тенге, станет российский рубль. Валюта РФ отвоевала у доллара утраченные позиции, и сегодня пара доллар/рубль снизилась до 96,1 рублей. Кроме того, Центробанк России объявил, что положительное сальдо счета текущих операций РФ за январь-сентябрь 2024 года достигло 50,6 млрд долларов, что в 1,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

К тому же российское правительство снизило уровень обязательной продажи валютной выручки от экспортных контрактов с 50% до 25% своей валютной выручки.

Динамика пары рубль/тенге за месяц. Фото: google.com/finance

Как видим, сумма слагаемых, влияющих на курсообразование тенге очень многообразная, неоднородная и нестабильная. В любой момент может сыграть тот или иной скрытый доселе фактор, считает финансист Арсен Темирбаев.

Например, Израиль может все-таки начать атаку на энергетические объекты Ирана, несмотря на возражения администрации США. Это моментально взвинтит цены на нефть и изменит все наши расчеты. Пока же нужно исходить из нынешних цен и паритетов, — делает вывод эксперт.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане зафиксирован рост инфляционных ожиданий со стороны населения.