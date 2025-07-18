Ситуацию с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке

Национальный банк объяснил текущую ситуацию с обменным курсом тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет LS, в последние дни отмечается повышение волатильности обменного курса тенге. Курс тенге ослаб на 2,3% с начала текущей недели, преодолев при этом отметку в 530 тенге за доллар США.

"На валютном рынке сохраняется устойчивый спрос на иностранную валюту, в том числе под влиянием сезонных факторов. Наблюдаемое во второй половине года активное освоение бюджетных средств, рост платежей за импорт и выездного туризма традиционно приводит к увеличению спроса на иностранную валюту. В среднем, начиная с июня, месячный объем импорта на 25% превышает среднемесячный объем с начала года. Аналогичная динамика прослеживается и на валютной бирже: средний объем торгов за этот период выше примерно на 22%", – сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

Вместе с этим наблюдается заметное снижение предложения иностранной валюты, включая операции со стороны квазигосударственного сектора. В связи с чем в отдельные периоды на валютном рынке наблюдается низкая ликвидность, что подталкивает курс доллара вверх.

В Нацбанке также отметили, что при этом внешние условия в целом остаются относительно благоприятными: наблюдаются умеренно высокие цены на нефть (около $70/баррель), глобальное снижение индекса доллара США и сохранение интереса инвесторов к рисковым активам.

"В то же время колебания обменного курса в последние дни выходят за рамки динамики, объясняемой фундаментальными факторами. Считаем текущее ослабление неоправданным и не исключаем коррекции на рынке, что не редко в таких ситуациях. Во избежание потерь, в отсутствии острой необходимости, стоит принимать решения о покупке валюты более взвешенно – в результате вероятной коррекции курса возможны убытки", – сообщила Молдабекова.

В Нацбанке также прокомментировали заявление некоторых аналитиков о том, что заявление правительства о курсе 540 тенге за доллар США было воспринято участниками рынка как ориентир или сигнал.

"Здесь следует четко понимать, что это исключительно технический расчетный параметр, используемый для базового сценария республиканского бюджета при цене на нефть в 60 долларов, причем не этого, а следующего 2026 года. Это отражает консервативный подход правительства к планированию бюджета. Сейчас, как вы знаете, цена барреля нефти около 70 долларов", – добавила представитель регулятора.

Прогноз социально-экономического развития на следующий год находится в разработке, поэтому любые его показатели еще не утверждены. Он не является желательным уровнем обменного курса для бюджета, а те, кто так считают, ошибаются, считают в Нацбанке.

"Полагаем, что рынок способен откорректировать ситуацию самостоятельно. Участники рынка сами понимают отсутствие фундаментальных/серьезных причин ослабления тенге в моменте. Как уже было сказано, вероятным видится сценарий, при котором последует коррекция на рынке и курс вернется ближе к прежним уровням. А те, кто поддались ажиотажу, могут понести убытки", – сообщили в Нацбанке.

В регуляторе отметили, что в настоящее время экономика и инвестиции стабильно растут, цена на нефть на уровне $70/баррель, внешняя среда показывает признаки стабилизации, каких-либо шоков нет.





"В этих обстоятельствах Национальный банк не вмешивался и не считает необходимым вмешиваться в курсообразование путем проведения интервенций", – подтвердила зампред Нацбанка.

Сейчас участие Национального банка ограничено стандартными продажами иностранной валюты в рамках трансфертов в бюджет из Национального фонда, а также операциями по зеркалированию покупок аффинированного золота.

В целом, хотелось бы отметить, что Национальный банк вмешивается в курсообразование в действительно исключительных случаях. В последний раз Национальный банк проводил валютные интервенции в декабре прошлого года для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса на фоне резкого ужесточения антироссийской санкционной политики, глобального укрепления доллара США и снижения цен на рынке сырьевых товаров. Сейчас этих факторов нет.

"Мы продолжаем координацию валютных операций КГС совместно с правительством с целью обеспечения дополнительного объема иностранной валюты. Нацбанк продолжит внимательно отслеживать ситуацию на валютном рынке и оставляем за собой право на проведение интервенций в случае значительной волатильности и отсутствия ликвидности на валютном рынке", – резюмировала Алия Молдабекова.