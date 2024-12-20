В этом году предприниматели Мангистау произвели продукции на 1 трлн тенге

За 11 месяцев 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 76,8 тысячи, произведена продукция на 1 трлн тенге. В целом, доля этой отрасли в экономике региона растет с каждым годом.

Об этом сообщил аким области Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК.

​Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в Мангистауской области составляет 147,4 тыс. человек, это 42,2% экономически активного населения региона.

В этом году в рамках Единой комплексной программы поддержки бизнеса выделено 17,5 млрд тенге. За счет этих средств поддержан 1231 проект и сохранено 411 рабочих мест. Также открывается 373 новых рабочих места.

Кроме того, по данной программе 20 проектам социальных предпринимателей предоставлен государственный грант в размере 100 миллионов тенге.

"Наша цель – сформировать благоприятную среду для бизнеса, создать соответствующие условия, предложив для предпринимателей меры стимулирования. Мы будем усиливать работу в этом направлении", – сказал спикер.