Фонд Даму выпустил первый отчет об устойчивом развитии

Отчет отражает стремление Фонда "Даму" к интеграции принципов устойчивого развития.

Фонд "Даму", дочерняя организация Холдинга "Байтерек", выпустил первый отчет об устойчивом развитии за 2023 год. Отчет подготовлен с учетом международных и национальных стандартов и требований, в том числе Международных стандартов по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards 2021), Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), и Руководства по раскрытию информации в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) для банков и других финансовых организаций Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Отчет раскрывает информацию о деятельности фонда и воздействии на окружающую среду, климат и общество, а также данные о количественных и качественных показателях, управлении аспектами ESG и действующих практиках. Также в отчете уделено внимание реализованным проектам и планам по дальнейшему развитию.

К примеру, с целью сокращения выбросов CO2 в 2023 году Фондом "Даму" поддержано 47 "зеленых" проектов на сумму 7,8 млрд тенге в рамках совместной программы с ПРООН. Также реализованы 1701 социальный проект на сумму 198,5 млрд тенге и 10,8 тыс. проектов женского предпринимательства на сумму 2,4 трлн тенге.

"Несмотря на наши достижения, мы понимаем, что путь к устойчивости неимеет окончательной точки. Множество вызовов впереди. Поэтому мы продолжаемстремиться к улучшению и поиску новых решений, которые помогут нам справиться с изменениями климата, социальным неравенством и другими проблемами, которые стоят перед нашим обществом", — отметила в своем обращении председатель правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева.

Фонд и дальше планирует руководствоваться принципами ответственного природопользования, добросовестного ведения бизнеса и социальной ответственности перед клиентами, сотрудниками и социальными группами, на которые оказывает влияние в ходе своей деятельности. Первый отчет об устойчивом развитии Фонда "Даму" за 2023 год доступен по ссылке.