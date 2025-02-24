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Экономика и бизнес

Фархат Сарсекеев возглавил АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Возглавил АО &quot;Фонд развития предпринимательства &quot;Даму&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 10:37 Фото: АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"
Заместитель Председателя Правления Холдинга «Байтерек» Жандос Шайхы представил коллективу Фонда "Даму" нового Председателя Правления Фархата Сарсекеева.

Фархат Сарсекеев родился в 1984 году. Окончил Казахский Национальный Технический Университет им. К.И. Сатпаева и Казахскую академия труда и социальных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковском секторе.

В 2005-2006 годах работал менеджером 1 и 2 категории в Управлении кредитования малого и среднего бизнеса АО "Казкоммерцбанк".

В 2008-2009 годах – Кредитный менеджер Департамента корпоративного бизнеса АО "Демир Банк Казахстан".

В 2009-2010 годах – Главный специалист Restructuring and workout АО "АТФ Банк" (UniCredit Group).

В 2010-2012 годах – Главный фронт-менеджер Департамента реструктуризации активов АО "Банк развития Казахстана".

В 2012-2015 годах – Заместитель директора Департамента по работе с национальными компаниями и институтами развития ДБ АО "Сбербанк".

В 2015-2018 годах – Заместитель директора Карагандинского филиала по корпоративному бизнесу в ДБ АО "Сбербанк"

В 2018-2019 годах – Управляющий директор АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

В 2019-2023 годах – Заместитель Председателя Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

С 2023 года до настоящего времени являлся управляющим директором по корпоративному бизнесу АО "Фридом Банк Казахстан".

Айсулу Омарова
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