Фархат Сарсекеев возглавил АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Заместитель Председателя Правления Холдинга «Байтерек» Жандос Шайхы представил коллективу Фонда "Даму" нового Председателя Правления Фархата Сарсекеева.

Фархат Сарсекеев родился в 1984 году. Окончил Казахский Национальный Технический Университет им. К.И. Сатпаева и Казахскую академия труда и социальных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковском секторе.

В 2005-2006 годах работал менеджером 1 и 2 категории в Управлении кредитования малого и среднего бизнеса АО "Казкоммерцбанк".

В 2008-2009 годах – Кредитный менеджер Департамента корпоративного бизнеса АО "Демир Банк Казахстан".

В 2009-2010 годах – Главный специалист Restructuring and workout АО "АТФ Банк" (UniCredit Group).

В 2010-2012 годах – Главный фронт-менеджер Департамента реструктуризации активов АО "Банк развития Казахстана".

В 2012-2015 годах – Заместитель директора Департамента по работе с национальными компаниями и институтами развития ДБ АО "Сбербанк".

В 2015-2018 годах – Заместитель директора Карагандинского филиала по корпоративному бизнесу в ДБ АО "Сбербанк"

В 2018-2019 годах – Управляющий директор АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

В 2019-2023 годах – Заместитель Председателя Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

С 2023 года до настоящего времени являлся управляющим директором по корпоративному бизнесу АО "Фридом Банк Казахстан".