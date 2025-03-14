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Экономика и бизнес

Токаев о налоговой реформе: Предлагаемые меры в целом верны

Токаев, Курултай, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 15:59 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае высказал свое мнение насчет налоговой реформы, передает корреспондент Zakon.kz.

В первую очередь президент остановился на налоговой реформе, которая бурно обсуждается в обществе.

"Налоговая система – основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Об этом только что говорил известный экономист Жаксыбек Кулекеев. Конструктивные мнения по вопросам налогово-бюджетной сферы также высказали члены Курултая Кайырбек Арыстанбеков, Марат Башимов, Ерлан Саиров, Расул Рысмамбетов и Мурат Абенов. Важно всесторонне разъяснять гражданам суть решений, крайне необходимых для развития страны. Не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, и, возможно, не все одинаково понимают, для чего государство предпринимает те или иные меры. Поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что правительство представило новые подходы к налоговой реформе, и предлагаемые меры в целом верны – они учитывают базовые экономические и социальные факторы.

"В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность", – сказал президент.

Он подчеркнул, что помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы.

"Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

13 марта 2025 года в Бурабае стартовало IV заседание Национального курултая.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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