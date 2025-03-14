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Общество

Токаев: Мы только начали глубокие и всесторонние реформы

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 18:23 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе IV заседания Национального курултая в Бурабае заявил, что Казахстану нужны долгосрочные цели и четкий образ будущего, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что казахстанцы всегда выступали за честный диалог, прямо и открыто говорили о трудностях и угрозах, не приукрашивая реальность, не давая пустых обещаний.

"Иногда правда нелицеприятна, но она нужна для того, чтобы трезво оценивать ситуацию и не питать ложных иллюзий. К успеху приходит именно тот, кто неуклонно идет к своей цели, принимая не совсем популярные, но крайне важные для достижения цели решения. "Дорогу осилит идущий" – это основной принцип нашей работы", – озвучил президент. 

По его словам, в условиях геополитической напряженности нам крайне важно как зеницу ока беречь главное условие нашего устойчивого прогресса – общенациональное единство, согласие и стабильность в обществе. 

"Мы только начали глубокие и всесторонние реформы, впереди нас ждет нелегкий путь. Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, действовать масштабно и последовательно, с перспективой на несколько десятилетий. Нам нужны долгосрочные цели, четкий образ будущего. Потому что правильное целеполагание – это основа основ любого успеха. Уже в обозримой перспективе нас ждет 40-летие Независимости", – сказал Токаев. 

Он отметил, что крайне важно иметь четкое представление, с каким багажом мы подойдем к этому знаковому рубежу, какие исторические задачи мы должны решить к этому времени.

"Мы должны быть реалистами и понимать, что не можем быть в числе первых во всех отраслях и направлениях. Поэтому нам нужно иметь четкое представление о наших конкурентных преимуществах", – озвучил глава государства. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие крупные проекты реализовали в стране и какие запланированы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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