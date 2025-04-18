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Экономика и бизнес

Токаев раскритиковал правительство за несвоевременное строительство ГПЗ в Жанаозене

Токаев раскритиковал правительство за несвоевременное строительство ГПЗ в Жанаозене, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 17:32 Фото: akorda.kz
Несвоевременное строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене – большое упущение со стороны правительства. Об этом 18 апреля 2025 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что ранее поручал к 2024 году запустить газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Жанаозене.

"Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключен только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это – большое упущение со стороны правительства. Правительству необходимо взять на строгий контроль данный вопрос".Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что в приоритете должен быть обрабатывающий сектор, позволяющий создавать новые рабочие места.

"Решающее значение для стабильности и диверсификации экономики региона имеет развитие предпринимательства. В настоящее время в области действуют 77 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой 150 тыс. человек. В 2024 году объем выпущенной продукции субъектами МСБ увеличился на 270,5 млрд тенге, достигнув 2,2 трлн тенге. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса региона из государственного бюджета будет направлено свыше 16 млрд тенге. На сегодняшний день выделено 12,5 млрд тенге, поддержана реализация 150 проектов. В ближайшее время будет запущена масштабная программа Mangystau Business, в рамках которой предусмотрено финансирование 30 новых проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

По словам главы государства, Мангистау имеет свои особенности, в регионе преобладают добыча нефти, пустынный рельеф, нехватка поливной воды, зависимость от импорта продовольствия.

"Для эффективной реализации всех намеченных задач необходимо тесное взаимодействие госорганов. Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" должна превратиться в центр, способный придать особый импульс развитию предпринимательства в регионе. Сегодня на его территории реализуются 22 новых проекта. Общий объем инвестиций в специальную экономическую зону составил 337 млрд тенге, половина из них – зарубежные инвестиции. В этом году планируется семикратно увеличить площадь СЭЗ (с 3,7 тыс. га до 26,5 тыс. га). Это хорошее решение. У акима также имеются предложения по СЭЗ".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, нужно включить в перечень видов экономической деятельности – производство товаров народного потребления, в том числе продуктов питания.

"При этом, конечно, в приоритете должен быть производственный сектор, выпускающий высококачественную продукцию и создающий новые рабочие места. Правительство и акимат должны детально проанализировать и эффективно проработать данное направление. Не должно быть никакой бумажной волокиты. Важна четкая и эффективная работа".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев озвучил главную проблему Мангистауской области.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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