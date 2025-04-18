Главную проблему Мангистау озвучил Токаев

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что специально прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией области и обсудить актуальные проблемы, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Мангистау имеет особое значение для Казахстана.

"Это регион стратегического значения и западные ворота Казахстана. Я всегда уделяю самое пристальное внимание благополучию его жителей. Сегодня мы подробно обсудим вопросы социально-экономического развития региона. Также будут заслушаны отчеты правительства и акима области". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, объем валового регионального продукта за 2 года вырос в 1,3 раза. За 9 месяцев 2024 года объем составил 3,7 трлн тенге. В целом, это неплохой показатель. Экономический индикатор за первый квартал текущего года составил 104,8%. За последние два года в экономику области привлечено более 2 трлн тенге инвестиций.

В продолжении он уточнил, что регион растет с каждым днем и численность населения превысила 800 тысяч.

"Во время недавней рабочей поездки в Шымкент я обратил внимание на то, что миграция не должна быть бесконтрольной. Согласно прогнозу, в среднесрочном периоде эта цифра достигнет 1 миллиона, а возможно и превысит. Это дополнительная нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру. Нельзя забывать этот фактор и поддаваться популизму. Ранее мною были даны поручения по водообеспечению жителей региона, улучшению качества образования и медицинского обслуживания, продовольственной безопасности, развития транспортно-логистического потенциала, а также туризма. Сделано немало, достигнуты определенные результаты. Однако имеются и системные недостатки. Это нужно признать". Касым-Жомарт Токаев

Президент заявил, что определены конкретные планы и приоритетные задачи.

"Правительство и акимат должны приложить все усилия для устранения существующих проблем. Аким Нурдаулет Килыбай активно приступил к работе, четко видит стоящие перед ним задачи и пути их решения. Жду результатов в ближайшее время. Актуальные вопросы, озвученные им, должны быть тщательно рассмотрены правительством. Главной задачей является улучшение качества жизни населения области". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства поручил правительству и фонду "Самрук-Казына" принять конкретные меры по снижению дефицита воды в регионе.

"С учетом высоких темпов естественного и миграционного прироста обеспечение населения питьевой водой является одной из главных проблем области. По этому поводу я уже высказывался. Актуальность проблемы питьевой воды с каждым днем возрастает. Вместе с тем, из-за нехватки мощностей МАЭК по опреснению воды остро ощущается дефицит питьевой воды, особенно в летний период. В трех городах и 59 сельских населенных пунктах, несмотря на наличие централизованного водоснабжения, вода подается по графику. Суточный дефицит составляет 23 тысяч кубометров". Касым-Жомарт Токаев

Также сказано, что ведется строительство 6 опреснительных заводов и установок.

Запуск проекта Кендерли позволит обеспечить питьевой водой жителей Жанаозена, сельских округов Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендерли, а также создать дополнительные рабочие места. Важно завершить все работы в установленные сроки – в мае.

"В результате проведенной в 2023 году реконструкции пропускная способность магистрального водовода Астрахань – Мангышлак увеличилась с 110 до 170 тысяч кубометров в сутки. Однако он не может в полной мере удовлетворить потребности западного региона. К тому же, подаваемая по нему вода требует глубокой очистки, что повышает себестоимость питьевой воды. Правительству необходимо совместно с фондом "Самрук-Казына" принять решение по снижению дефицита питьевой воды в регионе". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент указал на высокую степень износа водопроводных и канализационных сетей в регионе.

"Эксперты отмечают, что в качестве альтернативного источника водоснабжения региона питьевой водой возможно использование месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области. Следует всесторонне проработать проект и оценить его экономическую целесообразность. Эксперты также предлагают строительство водовода от месторождений Кокжиде, Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Мангистауской и Атырауской областей. Протяженность водовода составит порядка 1400 километров с пропускной способностью 170 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 1,2 миллиона человек с возможностью дальнейшего увеличения подачи воды. В областном центре очень высокий уровень износа водопроводных сетей – 77%, в результате потери воды достигают 16%. В целом, плохое состояние водоснабжения и канализационной сети – серьезная проблема всего региона". Касым-Жомарт Токаев

Например, износ водопроводных труб в Актау составляет 77%, в Жанаозене – 59%. Износ канализационной сети в Актау достиг 76%, в Жанаозене – 72%.

"Требуются конкретные решения. Что касается инициативы фермеров, живущих в отдаленных районах, по бурению водных скважин, то это неплохая идея. По расчетам, на эти работы потребуется 100 миллионов тенге, что позволит по меньшей мере 50 фермерам получить доступ к воде. Считаю, что эту инициативу нужно поддержать. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев должен совместно с акимом проработать этот вопрос". Касым-Жомарт Токаев

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