Предприятия в Казахстане будут проверять на жизнедеятельность

В Сенате рассмотрели и поддержали в двух чтениях закон по вопросам определения страны происхождения товаров, который позволит отличить реальные производства от "фейковых". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

На проблему указала депутат Нурия Ниязова. По ее словам, в существующей системе имеются риски коррупционной составляющей и влияния человеческого фактора.

"Сертификаты CTKZ нередко выдавались на основании формальных документов, что позволяло недобросовестным поставщикам поставлять импортную продукцию под видом отечественной. Какие конкретно предусмотрены механизмы в системе цифровой верификации при включении предприятий в Реестр отечественных товаропроизводителей?", – поинтересовалась депутат Сената Парламента РК.

Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков признал, что "в рамках действующего опыта были не очень хорошие кейсы".

"На самом деле, вопросы были связаны также и с отзывом у недобросовестных действующих сертификатов, индустриальных сертификатов, где они якобы подтверждали, что являются производителем. На самом деле, у нас порядка 22 тыс. субъектов обрабатывающей промышленности. Более тысячи имеют индустриальные сертификаты, вот по которым есть такие кейсы, где все-таки присутствуют такие сомнительные производители. В действующем процессе было затруднено что-либо делать и предпринимать, и не было предусмотрено ответственности", – добавил он.

С принятием поправок ситуация, как заверил вице-министр, изменится.

"Это также "сидит" в поправках, что ежеквартально система будет проверять и мониторить жизнедеятельность самого предприятия. То есть, помимо того, что он зашел в сам реестр и в систему, ежеквартально будет проверяться его жизнедеятельность по обычным критериям – будет проверяться все данные по отчислениям налоговым, таможенным, по всем входам, выходам, то есть на основании всех данных ЭСФ, по выплатам заработных плат, по использованию электроэнергии и прочих вещей. То есть мы со всех сторон, получается, будем это проверять", -– пояснил Олжас Сапарбеков.

В свою очередь вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова отметила, что законом предусмотрен переходный период – ожидается, что все нормы вступят в силу с 1 ноября 2026 года.

"Уже известные, крупные производители автоматически будут переходить с индустриального сертификата, держателя CTKZ в Реестр отечественных товаропроизводителей. Все остальные будут проходить через вот эту систему (верификации. – Прим. ред.) – здесь будет подтягиваться вся информационная база со всех госорганов, проверяться будут налоговые отчисления, пользование электричеством, чтобы понять, что действительно производство есть, происходит ли закуп, продажа товара, чтобы подтвердить, что это действительно функционирующее предприятие. При необходимости уже, когда совсем спорные моменты будут, то будет формироваться комиссия из числа госорганов, НПП "Атамекен" и отраслевых ассоциаций, чтобы подтвердить. Мы рассчитываем всю эту работу провести в эти шесть месяцев", – сообщила она.

Сенатор Сагындык Лукпанов заявил, что закон направлен на обеспечение единой точки доступа к информации о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах, а также повышение адресности мер государственной поддержки.

"Преимуществом нового Реестра казахстанских товаропроизводителей является использование цифровых данных, идентификация отечественных товаропроизводителей через цифровую верификацию и оценку производства. Как уже было отмечено, планируется сосредоточить усилия по предоставлению государственной поддержки исключительно казахстанским товаропроизводителям, состоящим в реестре. К таким мерам относятся: предоставление доступного финансирования, в том числе льготное кредитование через финансовые институты; обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой; продвижение экспорта отечественных товаров обрабатывающей промышленности, оказание содействия в их реализации; обеспечение сырьем", – мотивировал необходимость принятия депутат.

5 марта 2025 года депутат Мажилиса Мукаш Искандиров сообщил, что формирование реестра будет включать в себя проведение цифровой верификации и оценки производства.