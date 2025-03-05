Реестр казахстанских производителей: Мажилис одобрил поправки в законодательство
Как сообщил депутат Мажилиса Мукаш Искандиров, внесены поправки по ведению реестра казахстанских товаропроизводителей с определением уполномоченного органа (Министерство промышленности и строительства).
Формирование реестра будет включать в себя проведение цифровой верификации и оценки производства.
"Реестр казахстанских товаропроизводителей вводится в действие в текущем году после принятия необходимых подзаконных актов. А сертификаты формы "CT-KZ" и индустриальные сертификаты продолжат действовать до 1 января 2026 года", – сказал Мукаш Искандиров.
Он отметил, что также внесены поправки, устанавливающие требования в отношении условий производства, производственных и технологических операций для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей. Их будет определять Министерство промышленности и строительства совместно с отраслевыми госорганами.
"Внесены поправки, направленные на повышение эффективности контроля за выполнением производителями условий производства, достоверности заявляемых ими сведений и документов в рамках формирования реестра и последующего мониторинга посредством цифровой верификации раз в квартал", – добавил Мукаш Искандиров.
Кроме того, поддержаны предложения по предоставлению возможности обжалования решений уполномоченного органа об исключении из реестра казахстанских товаропроизводителей. Рассмотрение жалоб будет осуществляться комиссией, созданной уполномоченным органом. Механизм обжалования, а также обязательность участия в ее составе представителей НПП "Атамекен" и отраслевых ассоциаций будут определены в подзаконном акте.
Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил этот законопроект в первом чтении.