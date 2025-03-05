Реестр казахстанских производителей: Мажилис одобрил поправки в законодательство

Депутаты Мажилиса 5 марта 2025 года на пленарном заседании одобрили во втором чтении поправки по вопросам определения страны происхождения товаров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Мажилиса Мукаш Искандиров, внесены поправки по ведению реестра казахстанских товаропроизводителей с определением уполномоченного органа (Министерство промышленности и строительства).

Формирование реестра будет включать в себя проведение цифровой верификации и оценки производства.

"Реестр казахстанских товаропроизводителей вводится в действие в текущем году после принятия необходимых подзаконных актов. А сертификаты формы "CT-KZ" и индустриальные сертификаты продолжат действовать до 1 января 2026 года", – сказал Мукаш Искандиров.

Он отметил, что также внесены поправки, устанавливающие требования в отношении условий производства, производственных и технологических операций для включения в реестр казахстанских товаропроизводителей. Их будет определять Министерство промышленности и строительства совместно с отраслевыми госорганами.

"Внесены поправки, направленные на повышение эффективности контроля за выполнением производителями условий производства, достоверности заявляемых ими сведений и документов в рамках формирования реестра и последующего мониторинга посредством цифровой верификации раз в квартал", – добавил Мукаш Искандиров.

Кроме того, поддержаны предложения по предоставлению возможности обжалования решений уполномоченного органа об исключении из реестра казахстанских товаропроизводителей. Рассмотрение жалоб будет осуществляться комиссией, созданной уполномоченным органом. Механизм обжалования, а также обязательность участия в ее составе представителей НПП "Атамекен" и отраслевых ассоциаций будут определены в подзаконном акте.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил этот законопроект в первом чтении.