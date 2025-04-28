Карагандинская область для поддержки местного производства расширяет сотрудничество с крупными компаниями
В частности, о расширении сотрудничества договорились с крупнейшим оператором в нефтяной отрасли – Карачаганак Петролиум Оперейтинг и "Казцинком" – одним из лидеров цветной металлургии. Они уже пользуются продукцией карагандинских предприятий. Тем не менее есть возможности расширения деловых связей.
В области действуют и открываются новые импортозамещающие производства, в том числе выпускающую продукцию высокого передела. Государственная поддержка инвестиционных проектов осуществляется на всех уровнях: от начального цикла до полного запуска производства.
Фото: сайт акимата Карагандинской области
По информации Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области, по итогам года запланирована реализация более 30 инвестиционных проектов, из которых 17 – в промышленности, с созданием 2,7 тыс. рабочих мест. К примеру, на индустриальной зоне Saran завершится строительство двух новых заводов: горячего цинкования и по производству стальных прямошовных труб.
Только за три месяца, согласно статданным, промышленные предприятия Карагандинской области произвели продукции на сумму свыше 1 трлн тенге, с ростом на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года. Рост обеспечен в машиностроении, черной и цветной металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий, стройиндустрии, химической и легкой промышленности, производстве продуктов питания.
Областные власти также заключили меморандум с первым отечественным маркетплейсом.
Фото: сайт акимата Карагандинской области
Цель – совместно создавать благоприятные условия для реализации отечественной продукции. Соглашение направлено на то, чтобы на электронной площадке было задействовано как можно больше местных товаропроизводителей. Для реализации товаров под маркой "Сделано в Казахстане" предусматриваются специальные условия. Это особые подборки, сниженная комиссия, льготное продвижение.