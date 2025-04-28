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Экономика и бизнес

Карагандинская область для поддержки местного производства расширяет сотрудничество с крупными компаниями

Карагандинская область для поддержки местного производства расширяет сотрудничество с крупными компаниями, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 09:59 Фото: сайт акимата Карагандинской области
Карагандинская область ищет дополнительные способы расширения рынка сбыта местной продукции. Для поддержки товаропроизводителей региона областной акимат заключил меморандумы с крупными казахстанскими компаниями, сообщает Zakon.kz.

В частности, о расширении сотрудничества договорились с крупнейшим оператором в нефтяной отрасли – Карачаганак Петролиум Оперейтинг и "Казцинком" – одним из лидеров цветной металлургии. Они уже пользуются продукцией карагандинских предприятий. Тем не менее есть возможности расширения деловых связей.

В области действуют и открываются новые импортозамещающие производства, в том числе выпускающую продукцию высокого передела. Государственная поддержка инвестиционных проектов осуществляется на всех уровнях: от начального цикла до полного запуска производства.

Фото: сайт акимата Карагандинской области

По информации Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области, по итогам года запланирована реализация более 30 инвестиционных проектов, из которых 17 – в промышленности, с созданием 2,7 тыс. рабочих мест. К примеру, на индустриальной зоне Saran завершится строительство двух новых заводов: горячего цинкования и по производству стальных прямошовных труб.

Только за три месяца, согласно статданным, промышленные предприятия Карагандинской области произвели продукции на сумму свыше 1 трлн тенге, с ростом на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года. Рост обеспечен в машиностроении, черной и цветной металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий, стройиндустрии, химической и легкой промышленности, производстве продуктов питания.

Областные власти также заключили меморандум с первым отечественным маркетплейсом.

Фото: сайт акимата Карагандинской области

Цель – совместно создавать благоприятные условия для реализации отечественной продукции. Соглашение направлено на то, чтобы на электронной площадке было задействовано как можно больше местных товаропроизводителей. Для реализации товаров под маркой "Сделано в Казахстане" предусматриваются специальные условия. Это особые подборки, сниженная комиссия, льготное продвижение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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