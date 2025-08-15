#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
События

Военная техника на дорогах: в Карагандинской области стартовали учения

Учения, боевая подготовка, Карагандинская область , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 18:42 Фото: gov.kz
С 15 августа по 15 сентября на территории Карагандинской области пройдут учения в рамках заранее запланированных мероприятий боевой подготовки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате Карагандинской области, в ходе учений подразделения совершают марш на полигоны комбинированным способом – железнодорожным, воздушным и автомобильным. Информация о маршрутах следования военной техники будет сообщена по возможности заранее.

"Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан", – заверили в акимате.

Там призвали пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники.

Ранее в ходе рабочей поездки в регион заместитель министра обороны Республики Казахстан по вопросам тыла и военной инфраструктуры генерал-лейтенант Каныш Абубакиров провел комплексную инспекцию в Карагандинском, Балхашском и Приозерском гарнизонах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
"Silkroad Tour" от ROX Motor: после 25 000 км – первая остановка в Казахстане
События
19:34, Сегодня
"Silkroad Tour" от ROX Motor: после 25 000 км – первая остановка в Казахстане
Что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон
События
19:22, Сегодня
Что делать, если коллектор угрожает или нарушает закон
В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана назначен первый заместитель председателя
События
18:36, Сегодня
В Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана назначен первый заместитель председателя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: