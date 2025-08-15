Военная техника на дорогах: в Карагандинской области стартовали учения

С 15 августа по 15 сентября на территории Карагандинской области пройдут учения в рамках заранее запланированных мероприятий боевой подготовки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате Карагандинской области, в ходе учений подразделения совершают марш на полигоны комбинированным способом – железнодорожным, воздушным и автомобильным. Информация о маршрутах следования военной техники будет сообщена по возможности заранее.

"Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан", – заверили в акимате.

Там призвали пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники.

Ранее в ходе рабочей поездки в регион заместитель министра обороны Республики Казахстан по вопросам тыла и военной инфраструктуры генерал-лейтенант Каныш Абубакиров провел комплексную инспекцию в Карагандинском, Балхашском и Приозерском гарнизонах.