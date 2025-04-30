Рост денежной массы увеличивает инфляцию: Нацбанк РК представил исследование в сфере монетарной политики

В Алматы аналитики Национального банка Казахстана и Центральных банков Узбекистана и Азербайджана, а также независимые экономические и финансовые эксперты обсудили основные вызовы и актуальные тенденции в мировой и региональной экономике.

Как отметил представитель Нацбанка Казахстана Адам Жузбаев, в настоящее время ключевыми факторами, влияющими на уровень денежной массы в тенге, являются рост кредитования и бюджетно-фискальный канал. В последние годы именно эти два направления играют решающую роль в формировании денежной массы.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

"Рост или шок на 10% широкой денежной массы М3 в Казахстане приводит к накопленному повышению инфляции в течении 12 месяцев на 0,8 п.п.", – отметил спикер в ходе научно-практической конференции на тему: "Монетарная политика и финансовая стабильность в условиях глобальных и внутренних шоков".

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Он также привел два наглядных примера, которые привели к росту денежной массы:

дефицит бюджета в размере 3,1 трлн тенге в 2023 году или 8,1% от объема денежной массы привел к накопленному за 2024 год росту инфляции на 0,7 п.п.

пересмотр целевого трансферта в сторону повышения на 1 трлн 650 млрд тенге в 2025 году (с 1,6 трлн тенге в первом этапе прогноза социально-экономического развития на 2025-2029 годы) до 3,25 трлн тенге во втором этапе в рамках второго этапа на 2025-2029 годы приведет к накопленному за год росту инфляции на 0,3 п.п.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Кроме того, аналитики Нацбанка и других Центральных банков представили результаты научных работ, посвященных влиянию инструментов денежно-кредитной политики на поведение потребителей, а также возможностям использования инновационных методов в прогнозировании инфляции.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

"Современные экономические реалии требуют учета множества факторов при выработке решений в денежно-кредитной политике, начиная от международной конъюнктуры до специфики внутреннего спроса. Для повышения точности прогнозов мы изучили современные модели прогнозирования – FAVAR и BVAR. Наши результаты показывают, что применение этих моделей значительно улучшает качество краткосрочных прогнозов инфляции, что важно для принятия сбалансированных решений в монетарной политике и экономическом планировании", – отметил представитель Центрального банка Узбекистана Темурбек Боймирзаев.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

В целом, эксперты представили результаты восьми исследовательских работ.