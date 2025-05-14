Нацбанк сохранит жесткую денежно-кредитную политику на фоне проинфляционных рисков и роста госрасходов?

Несмотря на сохраняющуюся высокую базовую ставку, ВВП Казахстана за первые четыре месяца текущего года увеличился на 6%. Эксперты высказались по вопросу: следует ли Национальному банку сохранять жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляционного давления?

"В условиях высокой базовой ставки рост ВВП происходит преимущественно не за счет активного кредитования, а благодаря фискальному стимулированию, увеличению государственных расходов, в первую очередь, на инфраструктурные проекты. Эти средства в итоге доходят до населения в форме заработной платы, прибыли компаний и, как следствие, формируют рост ВВП. Основными драйверами здесь выступают государственные и потребительские расходы", – объясняет финансовый аналитик Расул Рысмамбетов.

Эксперт также подчеркнул, что такой рост может усиливать инфляционное давление, несмотря на "дорогие" деньги (высокую стоимость заемных средств).

"В условиях фискального стимулирования, увеличения государственных расходов вполне нормально, что часть средств будет перераспределяться между различными отраслями. Это нормальная ситуация. Следует также учитывать, что высокие процентные ставки и дороговизна кредитных ресурсов не всегда оказывают решающее влияние на экономику. В нашем случае государство играет активную роль в экономике и на рынке, поэтому влияние кредитной политики ограничено", – считает эксперт.

Комментируя возможное ужесточение денежно-кредитной политики, Расул Рысмамбетов ожидает, что базовая ставка, скорее всего, сохранится на текущем уровне – 16,5%. Также, по словам эксперта, эффект от жесткой денежно-кредитной политики уже начинает проявляться.

"Есть ощущение, что инфляционные ожидания немного снизились – отчасти из-за сезонных факторов. Но, как я уже говорил, из-за активного участия госбюджета в экономике нельзя считать, что кредитный рынок оказывает сильное влияние на инфляцию. Основное давление здесь исходит от государственных расходов, от которых в текущих условиях отказаться невозможно. Поэтому влияние кредитного рынка ограничено и проявляется преимущественно в потребительском секторе" – добавил аналитик.

Он также отметил, что значительное влияние на решение по базовой ставке окажет макроэкономическая ситуация, во многом зависящая от развития конфликта в Украине и успеха мирных инициатив. В случае их реализации можно ожидать улучшения макроэкономических условий.

Стоит отметить, что в начале марта Нацбанк значительно пересмотрел свои прогнозы по инфляции. Монетарный регулятор увеличил свои ожидания на 2025 год в пределах 10-12%.

Ранее аналитики Halyk Finance озвучили свой прогноз по уровню годовой инфляции на конец 2025 года, которая, по их мнению, составит 9-10% при базовом сценарии, сохранении жестких монетарных условий и при неизменных текущих параметрах развития экономики.

При этом сохраняются проинфляционные риски, как внутренние (дальнейший рост госрасходов и изъятий из Национального фонда), так и внешние (рост неопределенности и рисков снижения спроса в мировой экономике из-за торговой политики США).





"С одной стороны, денежно-кредитная политика начала оказывать эффект: после повышения базовой ставки до 16,5% в марте и ее сохранения в апреле месячная инфляция демонстрирует признаки замедления. С другой стороны, высокие значения годовой инфляции свидетельствуют о продолжающемся эффекте от прошлых ценовых шоков", – говорится в прогнозах аналитиков BCC Invest.

В целом они прогнозируют дальнейшее замедление месячной инфляции.

С учетом текущих инфляционных факторов и внешней неопределенности оснований для снижения базовой ставки пока нет, ранее сообщали в Нацбанке. Следующее решение по ставке будет объявлено 5 июня.