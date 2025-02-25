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Финансы

Влияние денежной массы на инфляцию оценил Нацбанк

Влияние денежной массы на инфляцию оценил Нацбанк, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 15:10 Фото: pexels
В Национальном банке Казахстана представили новое исследование, которое анализирует влияние денежной массы на уровень инфляции в стране.

Вопрос влияния денежной массы на инфляционные процессы стал особенно актуален для государств после пандемии COVID-19, когда масштабная эмиссия вызвала ускорение роста цен по всему миру.

Исследования показали наличие значительной связи между этими показателями как в странах с высокой инфляцией, где наблюдается сильная корреляция, так и в странах с устойчивыми и низкими темпами роста цен.

Напомним, в январе текущего года инфляция в Казахстане выросла до 8,9% в годовом выражении. Это связано с ускорением цен на продовольственные товары, ростом непроизводственного спроса, ослаблением тенге и увеличением стоимости некоторых услуг.

Проведенный аналитиками Национального банка анализ подтвердил наличие связи между объемом денежной массы и инфляцией в Казахстане, а также выявил периоды избыточного роста денежного предложения, которые совпадали с резкими повышениями инфляции.

Согласно расчетам экспертов, увеличение денежной массы M3 (широкий показатель объема денег в экономике, включающий наличные деньги, депозиты и ликвидные активы) на 10% вызывает рост инфляции на 0,8 процентных пункта в течение года и на 1,0 процентных пункта в течение двух лет. В долгосрочной перспективе этот эффект еще более выражен: увеличение денежного предложения на 10% ведет к росту цен на 1,8%.

В долгосрочной перспективе влияние денежной массы на уровень цен оказывается более существенным, чем в краткосрочной, поскольку в краткосрочном периоде инфляция также зависит от дополнительных факторов, таких как колебания валютного курса, внешние шоки и другие.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность сбалансированной денежно-кредитной политики, которая бы учитывала как краткосрочные, так и долгосрочные эффекты изменения денежной массы с целью обеспечения макроэкономической стабильности и минимизации инфляционных рисков.

Нацбанк ставит своей целью по инфляции показатель в 5%. По мнению экспертов, это оптимальный уровень инфляции для экономики Казахстана на данном этапе развития.

Айсулу Омарова
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