В Шымкенте прошла международная конференция по офтальмопедиатрии: новые вызовы и перспективы

Шымкент стал центром притяжения ведущих офтальмологов Казахстана, России, Узбекистана и Грузии. Здесь ко Дню защиты детей прошла международная научно-практическая конференция "Достижения и перспективы развития офтальмопедиатрии в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Организаторами выступили Казахстанское общество офтальмологов и Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней при поддержке Министерства здравоохранения РК. Инициатором форума стала главный внештатный офтальмолог МЗ РК, президент Казахстанского общества офтальмологов, академик, доктор медицинских наук, профессор Турсунгуль Ботабекова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

За более чем 90-летнюю историю казахстанской офтальмологии такой масштабный форум, посвященный исключительно детям, проводится впервые. Дата его проведения была выбрана не случайно. Он был приурочен ко Дню защиты детей, а кроме того, Шымкент – город с самым высоким уровнем рождаемости.



"Сегодняшние дети живут в виртуальном мире – телефоны, компьютеры, смартфоны, и это первая серьезная проблема. Вторая – гиподинамия: если наше поколение росло во дворах и на улицах, то сегодняшние дети редко выходят из дома. Это уже можно назвать катастрофой. Без своевременных мер мы рискуем через 5–10 лет получить слабовидящее поколение. Мы должны остановить эту тенденцию, потому что дети – наше будущее, и здоровье их глаз – наша общая задача", – подчеркнула Турсунгуль Ботабекова.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено вопросам диагностики и лечения офтальмопатологий у детей. Специалисты представили доклады по актуальным направлениям: косоглазие, миопия, глаукома, врожденная катаракта и офтальмоонкология, включая ретинобластому.

Кандидат медицинских наук, заведующая третьим офтальмологическим отделением КазНИИ глазных болезней города Алматы, член Международного совета по офтальмоонкологии Алуа Аубакирова отметила, что в Казахстане диагностика ретинобластомы осложняется поздним выявлением.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

По ее словам, скрининг детей должен начинаться как можно раньше — с расширением зрачка и с обязательным наблюдением глазного дна. В Казахстане же офтальмологические осмотры проводятся лишь с 6 месяцев. Из-за этого диагностика ретинобластомы на ранних этапах страдает.



"Более 75% случаев выявляются уже на поздних стадиях, когда сохранить глазное яблоко крайне сложно, а иногда и невозможно. А ведь ранняя диагностика дает шанс не только сохранить орган, но и жизнь ребенка. В Алматы мы совместно с Научным центром педиатрии и детской хирургии проводим инновационные методы лечения: лазерную терапию, криодеструкцию, интравитреальные инъекции химиопрепаратов, селективную интраартериальную химиотерапию. Эти методы позволяют сохранять глазное яблоко и даже зрение у детей на ранних стадиях болезни", - отметила Алуа Аубакирова.

Главный внештатный детский офтальмолог МЗ РК, кандидат медицинских наук Айгерим Тулетова сообщила о росте заболеваемости миопией среди детей, отметив, что это становится серьезной медицинской и социальной проблемой.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"На сегодня миопия – мировая эпидемия. Очень важно контролировать ее прогрессирование, ведь только так можно предотвратить тяжелые последствия для зрения. Коррекцию зрения, как правило, начинают с 18 лет, иногда с 21 года, но важно остановить рост миопии на более низких показателях. Кроме того, мы сталкиваемся с высоким уровнем детских травм, которые также могут привести к серьезным осложнениям. Сегодня наше внимание сосредоточено на профилактике этих проблем и ранней коррекции патологий". Айгерим Тулетова

Особой частью программы стали выездные консультации детей с тяжелыми офтальмопатологиями, проведенные специалистами накануне конференции на базе клиники института в Шымкенте.

Мероприятие прошло в рамках работы Экспертного совета по офтальмопедиатрии и стало платформой для открытого обмена опытом. По мнению участников, именно такие встречи способствуют совершенствованию качества медицинской помощи.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"К сожалению, детским конференциям в области офтальмологии уделяется мало внимания. Для меня большая честь участвовать здесь, встретиться с коллегами и поделиться опытом. В КазНИИ глазных болезней соблюдаются все мировые стандарты: современное оборудование, передовые методы лечения и высокий уровень знаний врачей. Я заметил, что в последние годы участились случаи кератоконуса у детей. Это связано с климатическими условиями – жарой, сухостью воздуха, ветрами. Очень важно начинать проверку зрения с двухлетнего возраста, а при наличии рисков – даже с первого месяца жизни", — отметил Заза Хотенашвили, президент Грузинского общества детской офтальмологии.

Специалисты КазНИИ глазных болезней представили девять докладов, став одними из ключевых спикеров конференции. По признанию экспертов, институт подтверждает свой статус ведущего научно-образовательного центра страны, активно интегрированного в международное профессиональное сообщество. Триединство науки, клиники и образования остается основой работы института, обеспечивая высокий уровень диагностики и лечения заболеваний глаз на уровне мировых стандартов.