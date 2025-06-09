Какие заявления сделал Токаев на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария"

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 июня 2025 года, выступил на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария", сообщает Zakon.kz.

Глава нашего государства выразил признательность президенту Румену Радеву и представителям болгарского бизнеса за активное участие в бизнес-форуме "Казахстан – Болгария". Касым-Жомарт Токаев убежден, что мероприятие придаст новый импульс экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран.

"Официальный визит президента Радева в Казахстан знаменует собой начало новой главы в нашем стратегическом партнерстве, которое служит движущей силой нашего общего прогресса. За 30 лет между Казахстаном и Болгарией сложились прочные и уважительные политические и дипломатические отношения. Казахстан рассматривает Болгарию как дружественную страну и очень важного стратегического партнера. Однако имеются значительные неиспользованные возможности для расширения нашего торгово-инвестиционного сотрудничества. Мы считаем, что Казахстанско-болгарская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству могла бы стать важной платформой для наращивания связей между двумя странами", – отметил президент Казахстана.

Далее глава государства подчеркнул, что Казахстан готов к раскрытию новых возможностей экономического взаимодействия, и перечислил приоритетные секторы для расширения сотрудничества.

"Первое – транспортное сообщение. Казахстан и Болгария занимают уникальное географическое положение. Наша страна, расположенная в самом сердце Евразии, служит жизненно важным звеном в обеспечении континентальной связанности. Мы обеспечиваем 85% всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем. Благодаря расширяющейся инфраструктуре Среднего коридора, включая современные железные дороги, сухие порты и логистические центры, мы соединяем Восток и Запад эффективнее, чем когда-либо прежде. В прошлом году грузоперевозки по этому маршруту выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. Это ярко демонстрирует его растущую значимость. Ожидается, что к 2028 году пропускная способность увеличится до 10 млн тонн. Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas – ключевого логистического центра на Черном море – к Среднему коридору", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Вторым перспективным направлением президент назвал устойчивую энергетику. По его словам, Казахстан добился определенного прогресса в развитии своего сектора возобновляемой энергетики.

"Наша страна стала привлекательным местом для крупных международных инвесторов в зеленую энергетику. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 150 объектов возобновляемой энергетики, общая мощность которых превышает 3 ГВт. Мы считаем, что совместные усилия в рамках инициативы Black Sea Energy будут способствовать достижению наших общих целей по декарбонизации. Между тем Казахстан прилагает усилия по увеличению добычи газа, проводя геологоразведочные работы и участвуя в международных проектах. Будучи мировым лидером по добыче урана, наша страна начала процесс строительства атомных станций, которые должны увеличить наши энергетические мощности, что в свою очередь положительно скажется на нашем экономическом сотрудничестве", – подчеркнул глава нашего государства.

Далее в выступлении был охарактеризован потенциал отечественного агробизнеса.

"Наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 70 стран мира. Казахстан, ежегодно поставляющий более 8 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн муки, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с болгарскими партнерами в производстве мясной и молочной продукции, меда, растительных масел. Мы приветствуем интерес компании Lekkerbek к инвестированию в мясопереработку в городе Шымкенте. Данный проект позволит внедрить современные технологии и повысить экспортный потенциал региона", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению нашего президента, значительные возможности для сотрудничества с болгарскими партнерами имеются и в фармацевтическом секторе. Особое внимание в выступлении было уделено цифровой трансформации. Глава государства сообщил, что государство и частный сектор Казахстана широко внедряют передовые цифровые решения.

"Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, мы стали пионерами в разработке технологий искусственного интеллекта. Наши усилия по созданию передовой IТ-инфраструктуры, включающей строительство суперкомпьютеров и центров обработки данных, станут основой будущего прогресса Казахстана. Параллельно мы запускаем Международный центр искусственного интеллекта, призванный содействовать развитию экономики, основанной на искусственном интеллекте. Господин президент, вы сообщили мне о впечатляющих достижениях вашей страны в освоении искусственного интеллекта и создании собственного суперкомпьютера. Эти достижения закладывают основу для наших взаимных обменов в этой чрезвычайно важной области. В Казахстане создается пилотная зона CryptoCity, в которой криптовалюты будут интегрированы в повседневные транзакции и более широкую экономическую деятельность", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Он также пригласил болгарские компании изучить возможности, предлагаемые Международным финансовым центром "Астана", и присоединиться к динамичной экосистеме МФЦА.

В завершение своего выступления президент вновь подтвердил готовность Казахстана углублять партнерство с Болгарией по широкому спектру направлений.

Фото: akorda.kz

Затем Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев сделали совместную фотографию с участниками бизнес-форума "Казахстан – Болгария".

Фото: akorda.kz

О том, какие документы подписали Казахстан и Болгария после завершения переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Румена Радева, можете узнать здесь.