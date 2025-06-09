Какие документы подписали Казахстан и Болгария

После завершения переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды озвучила список важных документов.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством транспорта и коммуникаций Болгарии по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Меморандум о взаимопонимании между Астаной и Софией. Меморандум об установлении побратимских отношений между Шымкентом и Пловдивом. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Болгарии. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Болгарской торгово-промышленной палатой.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария – один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым страну связывают глубокие политические и экономические узы.