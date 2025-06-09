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Политика

Какие документы подписали Казахстан и Болгария

документы, Казахстан, Болгария, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 13:28 Фото: akorda.kz
После завершения переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды озвучила список важных документов.

  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством транспорта и коммуникаций Болгарии по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
  2. Меморандум о взаимопонимании между Астаной и Софией.
  3. Меморандум об установлении побратимских отношений между Шымкентом и Пловдивом.
  4. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Болгарии.
  5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Болгарской торгово-промышленной палатой.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария – один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым страну связывают глубокие политические и экономические узы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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