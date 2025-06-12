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Экономика и бизнес

В Карагандинской области начали строительство крупнейшей молочно-товарной фермы

Строительство молочно-товарной фермы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 10:01 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области появится современная молочно-товарная ферма на 6000 голов, она будет крупнейшей не только в регионе, но и стране, сообщает Zakon.kz.

Проект реализует компания Eurasia Invest в Родниковском сельском округе Осакаровского района при поддержке государства. Мощность МТФ – 70 тысяч тонн молока в год. Ее ввод обеспечит 180 новых рабочих мест.

Учредитель ТОО "Евразия Инвест LTD" Иван Георгиади рассказал, что проект будет реализован поэтапно, первую очередь планируют запустить в этом году. Уже приобретена первая партия коров голштино-фризской породы.

Фото: акимат Карагандинской области

"Кормовая база будет собственная. В этом сезоне уже посадили почти тысячу гектаров кукурузы, а также люцерну. В сельском хозяйстве мы третий год. Первый был ознакомительный. Мы приобрели технику, она у нас самая современная. Во второй год начали заниматься орошением – поддержали послание главы государства – и видим результат. 2024 год был переломный, так как для себя наметили реализацию крупных проектов. Вышли с заявкой на льготное кредитование. Нас поддержали. Хочу выразить благодарность руководству страны и области за поддержку", – говорит Иван Георгиади.

Фото: акимат Карагандинской области

Предприятие увеличит площади орошаемых земель до 10 тыс. га. Проект предусматривает установку 120 дождевальных машин. Это позволит повысить урожайность. Кроме того, будет построено овощехранилище на 12 тыс. тонн.

Напомним, в этом году в Карагандинской области уже открылась современная молочно-товарная ферма на 1200 голов. Проект реализован в Нуринском районе также при поддержке государства.

Фото: акимат Карагандинской области

Эти инициативы позволят закрыть потребности в отечественном сырье местных молочных заводов. Таким образом, в регионе решают задачу снижения импортозависимости и развития собственного производства, поставленную президентом страны.

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Айсулу Омарова
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