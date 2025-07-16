Железный суверенитет: Казахстан прекратит импорт строительного металлопроката

Казахстан укрепляет переработку сырья внутри страны, обновляет производственные мощности и сокращает зависимость от импорта. Одним из ключевых направлений этой стратегии становится развитие сортопрокатных мощностей как основа устойчивого строительства и металлургического суверенитета.

Важным шагом в реализации этого курса стало подписание соглашения о намерениях между АО "Qarmet" и Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd. Компания выступает в роли индустриального партнера казахстанского комбината, предоставляя технологические решения и проектную экспертизу. Церемония подписания прошла в рамках официального визита первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра в китайскую провинцию Гуандун, став символом растущего доверия и углубления технологического обмена между странами в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

Ключевыми участниками соглашения также стала China Power Construction Group International Engineering Co., Ltd (Power China) – глобальный лидер в сфере инженерных решений, выступающий еще одним индустриальным партнером проекта.

Фокус на индустриальную трансформацию и "умное" производство

По словам Романа Скляра, сотрудничество с китайскими технологическими лидерами открывает новые горизонты для казахстанской сталелитейной отрасли.

"Наша задача – создание интеллектуальной прокатной линии, ориентированной на устойчивое развитие. Это не просто модернизация, это переход к экологичным и технологичным производственным решениям", – подчеркнул он.

Проект предполагает строительство нового сортопрокатного стана на площадке АО "Qarmet", направленного на повышение производительности, снижение углеродного следа и цифровизацию процессов.

В последние месяцы стороны провели серию рабочих встреч и технических визитов. В мае специалисты Shougang посетили металлургический комбинат Qarmet в Карагандинской области для оценки производственной базы и обсуждения архитектуры будущего проекта. Ранее в Пекине прошло презентационное совещание, на котором были согласованы ключевые параметры.

Подписание соглашения стало стартом полноценной проектной фазы, включая техническое проектирование, экологическую экспертизу и подготовку к строительству.

Ожидается, что первая очередь производства мощностью 450 тыс. тонн стартует к середине 2026 года с дальнейшим расширением до 1 млн тонн металлопроката строительного назначения в год. Это позволит полностью заместить импорт металлопроката строительного назначения, включая арматуру, двутавровую балку, швеллер, уголок, фасонную трубу и др направлению.

Фото: Qarmet

Shougang и Power China: глобальный опыт для локального развития

Shougang Group – одна из старейших и крупнейших сталелитейных компаний Китая с более чем вековой историей. На ее счету более 6500 реализованных проектов по всему миру, включая EPC-контракты в высокотехнологичных отраслях. Компания активно внедряет инновации в металлургии, снижая углеродные выбросы и применяя замкнутые циклы производства.

Power China – международный инженерный гигант, занимающий лидирующие позиции в сфере энергетической и инфраструктурной трансформации. Свыше 130 стран сотрудничают с Power China в рамках проектов глобального масштаба.

"Объединяя технологическую компетенцию Shougang с промышленным потенциалом Qarmet, мы уверены в создании нового стандарта индустриального развития региона", – отметил г-н И Ихуэй, заместитель генерального директора Shougang, во время подписания.

Соглашение между компаниями Казахстана и Китая отражает стратегический сдвиг в подходе к промышленной кооперации: от поставок оборудования к построению полноценной архитектуры трансформации отрасли. Казахстан усиливает позиции как центр притяжения высокотехнологичных инвестиций в рамках инициативы "Один пояс – один путь", а Qarmet закрепляется как один из ключевых драйверов этой трансформации.

Напомним, что помимо развития прокатных мощностей, компания реализует и другие стратегические инициативы. В их числе строительство газопровода для комбината для снижения себестоимости и улучшения экологических показателей ($301 млн), возведение новых коксовых батарей №8 и №9 ($369 млн, 1,5 млн т сухого кокса в год), запуск горно-шахтного комплекса и обогатительных фабрик в Каражале ($511 млн), развитие углехимии с выпуском более 15 видов продукции.