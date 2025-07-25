Туркестанская область по итогам шести месяцев вышла на первое место по макроэкономическим показателям

В Туркестанской области разработана рейтинговая система акиматов и управлений районов и городов. За каждым учреждением закрепляются индикаторы, ежеквартально выводятся результаты и обсуждаются.

В результате данной работы за шесть месяцев этого года сохранена положительная динамика социально-экономического развития экономики области. Краткосрочный экономический рост составил 118% – регион вышел на первое место в республике.

В акимате области под председательством главы региона Нуралхана Кушерова прошло заседание областной коллегии по итогам первого полугодия. В совещании приняли участие акимы районов и городов, руководители управлений. На встрече обсудили вопросы развития области и исполнения индикаторов. В конце были заслушаны отчеты акимов районов и городов и руководителей управлений, озвучены замечания. Аким области поручил ответственным руководителям усилить работу.

Фото: акимат Туркестанской области

"В направлении развития области внедрена рейтинговая система. Я уже говорил, что мы ежеквартально проводим заседания коллегии и обсуждаем показатели. Тем самым акимы районов и городов, руководители управлений видят свою работу, планы. Сегодня мы проводим первое заседание коллегии. Анализируются показатели за полугодие, составляются планы. В своих докладах не обещайте выполнять поручения, а расскажите о том, как вы их выполняете. Нужен четкий план, конкретное дело, а не обобщающее слово. Как известно, в области утверждена Дорожная карта по обеспечению экономического роста на 2024-2030 годы. Приоритетное внимание уделите своевременному и качественному исполнению инвестиционных проектов. Провести работы по открытию производств. Предупреждаю, что в случае неисполнения показателей Дорожной карты будет рассмотрена ваша ответственность. Поручаю полностью выполнить индикаторы, утвержденные по итогам третьего квартала", – сказал аким области.

Руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области Канат Кайыпбек выступил с докладом о социально-экономическом развитии области, рейтинговой оценке эффективности деятельности акиматов районов и городов и управлений. По его словам, достигнуты рубежи по всем отраслям. Из 89 индикаторов по девяти блокам, оценивающих эффективность деятельности акимов городов и районов, за полугодие достигнуты 85. Из них 79 индикаторов относятся к деятельности акимов районов и городов, шесть индикаторов рассчитываются на уровне области.

Фото: акимат Туркестанской области

Если сравнить сформированный по итогам полугодия рейтинг с показателем за первый квартал, то Казыгуртский, Сайрамский и Шардаринский районы показали положительные результаты, улучшив свои показатели. Были проанализированы и показатели управлений. Заслушаны отчеты акимов районов и городов и руководителей управлений с низкими результатами. Им было дано поручение активизировать работу.

Отметим, по итогам шести месяцев объем промышленной продукции в области составил 723,3 млрд тенге, увеличившись на 13,5%. Рост зафиксирован в основном за счет обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. Основной отраслью экономики области является сельское хозяйство с объемом продукции в 253,9 млрд тенге, рост – 104,7%. По произведенной продукции Туркестанская область лидирует в республике.

Фото: акимат Туркестанской области

Объем строительных работ составил 230,3 млрд тенге, увеличившись на 25,1%. С начала года сдано в эксплуатацию 438,5 тыс. квадратных метров жилья, рост сложился на уровне 118,2%.

Работа по развитию области продолжится.