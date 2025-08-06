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Экономика и бизнес

Компания "Алтыналмас" улучшает позиции в кредитном рейтинге с прогнозом "Стабильный"

Кредитный рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 14:33 Фото: Алтыналмас
Золотодобывающая компания "Алтыналмас" получила повышение кредитного рейтинга с "B+" до уровня "BB-" от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Об этом стало известно 1 августа 2025 года. Прогноз по рейтингу – "Стабильный".

Повышение рейтинга отражает обновление инвестиционного плана компании, направленного на обеспечение стабильного уровня золотодобычи в объеме не менее 400 тысяч унций в год на горизонте ближайших лет.

Дополнительно в S&P отметили ряд положительных изменений в финансовой политике компании. В частности, речь идет об улучшении ликвидного профиля, включая расширение базы заимствований. Финансовая политика стала более консервативной, а план капитальных вложений был актуализирован. Теперь он предусматривает увеличение ресурсной базы и стабильную добычу золота до 2029 года.

Прогноз "Стабильный" означает, что золотодобывающая компания сможет сохранить устойчивые операционные результаты, достаточный уровень свободного денежного потока, а также разумный подход к дивидендам и заимствованиям. Отметим, что даже при базовом сценарии цен на золото в $2,100 за унцию компания сможет сохранить умеренный уровень долга.

"Повышение рейтинга отражает прогресс "Алтыналмаса" в усилении операционной устойчивости, финансовой дисциплине и проактивном подходе к управлению ликвидностью. Улучшение кредитного рейтинга позволяет компании укрепить лидирующие позиции в горно-металлургическом секторе Казахстана", – прокомментировали в компании.
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Айсулу Омарова
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