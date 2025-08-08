Токаев обсудил с главой Ассоциации инвесторов вопросы модернизации налоговой системы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 августа принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенту были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов, созданной во исполнение его поручения по итогам февральской встречи с представителями крупного бизнеса.



На встрече:

обсуждена обширная повестка, отражающая роль Ассоциации как моста между инвесторами и государством, в том числе первоочередные задачи по либерализации экономики, дерегулированию, внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления;

затронуты вопросы модернизации налоговой системы, совершенствования антимонопольной политики, повышения эффективности приватизации и реформирования системы государственных закупок.

Болат Акчулаков:

представил предложения по запуску национального рейтинга ответственного бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев поддержал высказанные инициативы и подчеркнул важность их реализации для улучшения инвестиционного климата и обеспечения устойчивого экономического роста.

