Путин рассказал Токаеву о переговорах со спецпосланником Трампа

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.

Владимир Путин проинформировал президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США.

Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что встреча Путина с Уиткоффом была "высоко продуктивной". По его словам, был достигнут прогресс.

"После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели". Дональд Трамп

Он также добавил, что в ближайшее время может состояться его встреча с Путиным.