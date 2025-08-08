Путин рассказал Токаеву о переговорах со спецпосланником Трампа
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.
Владимир Путин проинформировал президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США.
Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что встреча Путина с Уиткоффом была "высоко продуктивной". По его словам, был достигнут прогресс.
"После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели".Дональд Трамп
Он также добавил, что в ближайшее время может состояться его встреча с Путиным.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript