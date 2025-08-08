#АЭС в Казахстане
Политика

Путин рассказал Токаеву о переговорах со спецпосланником Трампа

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 14:55 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов.

Владимир Путин проинформировал президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США.

Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что встреча Путина с Уиткоффом была "высоко продуктивной". По его словам, был достигнут прогресс.

"После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели".Дональд Трамп

Он также добавил, что в ближайшее время может состояться его встреча с Путиным.

