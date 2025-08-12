Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев 2025 года составил 6,3%

По предварительным данным Бюро национальной статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана за январь-июль 2025 года вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным МНЭ РК, производство товаров увеличилось на 8,3%, услуг – на 5,2% (при этом самыми динамичными сегментами являются транспорт и торговля), промышленность – на 6,9%.

Наибольший вклад в рост ВВП внесли такие отрасли, как транспорт и складирование – рост на 22,5%, строительство – на 18,5%, оптовая и розничная торговля – на 8,6%, горнодобывающая промышленность – на 8,5% и обрабатывающая промышленность – на 6,1%.

Объем услуг в сфере транспорта и складирования вырос на 22,5%. Это связано с высоким уровнем грузоперевозок железнодорожным, трубопроводным и автомобильным транспортом.

В строительной отрасли объем работ увеличился на 18,5% (против 18,4% в январе-июне 2025 года).

Высокие темпы зафиксированы в Туркестанской области (+34,6%) – за счет возведения школ, железнодорожных линий и автодорог;

в Актюбинской (+25,6%) – благодаря строительству комфортных школ и реконструкции дорог;

в Жамбылской (+13,1%);

Восточно-Казахстанской области (+5,9%), где реализуются проекты по возведению жилых домов, медицинских объектов и линий электропередачи.

В торговле зафиксировано увеличение на 8,6% (в январе-июне 2025 года – 8,4%). За отчетный период оптовая торговля выросла на 9,5% и обеспечила более 66% общего роста, розничная – на 6,6%.

Наиболее заметная динамика отмечена в Костанайской области (+17,6%), Северо-Казахстанской (+12%) и Астане (+9,2%), где активно растут показатели по продажам зерна, агрохимии, продуктов питания, топлива, фармацевтической продукции и техники.

В промышленном производстве показатель составил 6,9%. Рост отмечен во всех регионах страны, но лидирующие позиции в динамике заняли Жамбылская область (+18,2%), Северо-Казахстанская (+14,9%), города Шымкент (+15,8%) и Алматы (+13,5%), а также Туркестанская область (+12,3%).

В обрабатывающей промышленности рост (6,1%) обеспечили машиностроение (+14%), производство продуктов питания (+9,2%), нефтепродуктов (+8,6%), продукции химической промышленности (+6%) и металлургии (+1,3%).

Объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%. В животноводстве рост составил 3,4% за счет увеличения надоя молока (+6,1%), забоя скота и птицы (+2,1%), производства яиц (+0,9%).

Правительство держит на контроле реализацию поручений президента по обеспечению устойчивого экономического роста, в том числе уделяя особое внимание поддержке ключевых отраслей экономики, ее диверсификации и стимулированию инвестиционной активности.

Ранее приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 4 августа 2025 года были утверждены Правила передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой.