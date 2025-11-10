#Народный юрист
Экономика и бизнес

Рост ВВП Казахстана за 10 месяцев 2025 года составил 6,4%

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 17:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября рассказали в Министерстве экономики.

"Производство товаров выросло на 8,2%, производство услуг – на 5,3%. Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность (рост на 7,3%), обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста", – сказано в распространенной информации.

В обрабатывающей промышленности рост составил 5,8%, что обусловлено увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям:

  • машиностроение – на 11,5%, в том числе автомобилестроение – на 13,3%;
  • химическая промышленность – на 10,9%;
  • продукты питания – на 9,1%;
  • нефтепереработка – на 6,3%;
  • металлические изделия – 14,1%;
  • строительные материалы – 5,3%.

В строительной отрасли рост обеспечен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Рост объема строительных работ составил 15,1% против 14,9% в январе-сентябре 2025 года.

В торговле наблюдается рост на уровне 9%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане.

Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта. Объем транспортных услуг вырос на 20,7% за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта.

Подробнее о росте экономики Казахстана читайте здесь.

По данным Международного валютного фонда, экономика Казахстана формирует более половины ВВП Центральной Азии.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
