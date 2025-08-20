#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Экономика и бизнес

Аралтуз: безопасность и развитие во имя людей и региона

Аралтуз отмечает 100 лет, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 13:04 Фото: АО "АралТуз"
АО "Аралтуз" отмечает особую дату – 100 лет со дня основания. За вековую историю предприятие прошло путь от небольшого производства до крупнейшего в РК производителя пищевой соли, чья продукция соответствует международным стандартам качества и поставляется по всей стране и за ее пределы.

Сегодня на заводе трудятся свыше 1000 сотрудников и 94% из них – жители Аральского района. Для многих семей работа на "Аралтуз" – это не просто стабильный доход, но и дело, которым гордятся несколько поколений. Компания активно внедряет новые технологии добычи, развивает инфраструктуру, поддерживает социальные проекты и вносит весомый вклад в экономику региона.

Одним из ключевых элементов современного и безопасного производства является организованная и защищенная территория завода. Это не формальность, а международная практика, направленная на защиту людей, сохранение санитарных норм и бесперебойную работу предприятия.

Безопасность – наш приоритет

На производственной площадке ежедневно работают десятки единиц техники, перемещаются тяжелые машины и происходит множество технологических процессов. Закрытая территория и пропускной режим гарантируют, что посторонние, включая детей, случайно не окажутся в зоне повышенной опасности.

"Система охраны и пропускного режима на нашем заводе создана для защиты людей, оборудования и производственных процессов. Мы используем современные технологии видеонаблюдения, контролируем доступ только для сотрудников и приглашенных гостей. Ограждение – это не барьер между заводом и обществом, а элемент промышленной безопасности. Благодаря ему мы предотвращаем несчастные случаи, защищаем технологические процессы, соблюдаем санитарные нормы и обеспечиваем стабильную работу предприятия", – отметил директор завода Даулет Рахимбаев.

Фото: АО "АралТуз"

Контролируемая зона производства – обязательное требование как казахстанских санитарных правил (СанПиН), так и международных стандартов ISO для пищевых предприятий. Они предусматривают защиту территории от несанкционированного проникновения, предотвращение вандализма, соблюдение чистоты и безопасность технологических процессов.

"Наше ограждение соответствует международным стандартам ISO: оно обеспечивает разграничение производственных зон, контролируемый доступ и полный визуальный обзор территории", – рассказал Даулет Рахимбаев.

Открытость и развитие

Безопасность людей – важнейший приоритет компании. АО "Аралтуз" регулярно проводит пресс-туры, экскурсии и встречи с жителями, где можно лично убедиться, что меры безопасности направлены исключительно на защиту людей и поддержание высоких стандартов качества.

Предприятие остается открытым для диалога и ориентированным на долгосрочное развитие региона. Компания продолжает внедрять новые технологии, повышать экологическую эффективность, инвестировать в человеческий капитал и социальные проекты, создавая рабочие места, улучшая инфраструктуру и внося вклад в социально-экономическое развитие региона.

Фото: АО "АралТуз"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аграрный сектор Алматинской области демонстрирует рост и новые перспективы
Экономика и бизнес
14:30, Сегодня
Аграрный сектор Алматинской области демонстрирует рост и новые перспективы
Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования
Экономика и бизнес
12:30, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования
Казахстанский бизнесмен проиграл в казино 110 млн тенге, полученных от государства
Экономика и бизнес
09:49, Сегодня
Казахстанский бизнесмен проиграл в казино 110 млн тенге, полученных от государства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: