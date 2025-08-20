Аралтуз: безопасность и развитие во имя людей и региона

АО "Аралтуз" отмечает особую дату – 100 лет со дня основания. За вековую историю предприятие прошло путь от небольшого производства до крупнейшего в РК производителя пищевой соли, чья продукция соответствует международным стандартам качества и поставляется по всей стране и за ее пределы.

Сегодня на заводе трудятся свыше 1000 сотрудников и 94% из них – жители Аральского района. Для многих семей работа на "Аралтуз" – это не просто стабильный доход, но и дело, которым гордятся несколько поколений. Компания активно внедряет новые технологии добычи, развивает инфраструктуру, поддерживает социальные проекты и вносит весомый вклад в экономику региона.

Одним из ключевых элементов современного и безопасного производства является организованная и защищенная территория завода. Это не формальность, а международная практика, направленная на защиту людей, сохранение санитарных норм и бесперебойную работу предприятия.

Безопасность – наш приоритет

На производственной площадке ежедневно работают десятки единиц техники, перемещаются тяжелые машины и происходит множество технологических процессов. Закрытая территория и пропускной режим гарантируют, что посторонние, включая детей, случайно не окажутся в зоне повышенной опасности.

"Система охраны и пропускного режима на нашем заводе создана для защиты людей, оборудования и производственных процессов. Мы используем современные технологии видеонаблюдения, контролируем доступ только для сотрудников и приглашенных гостей. Ограждение – это не барьер между заводом и обществом, а элемент промышленной безопасности. Благодаря ему мы предотвращаем несчастные случаи, защищаем технологические процессы, соблюдаем санитарные нормы и обеспечиваем стабильную работу предприятия", – отметил директор завода Даулет Рахимбаев.

Фото: АО "АралТуз"

Контролируемая зона производства – обязательное требование как казахстанских санитарных правил (СанПиН), так и международных стандартов ISO для пищевых предприятий. Они предусматривают защиту территории от несанкционированного проникновения, предотвращение вандализма, соблюдение чистоты и безопасность технологических процессов.

"Наше ограждение соответствует международным стандартам ISO: оно обеспечивает разграничение производственных зон, контролируемый доступ и полный визуальный обзор территории", – рассказал Даулет Рахимбаев.

Открытость и развитие

Безопасность людей – важнейший приоритет компании. АО "Аралтуз" регулярно проводит пресс-туры, экскурсии и встречи с жителями, где можно лично убедиться, что меры безопасности направлены исключительно на защиту людей и поддержание высоких стандартов качества.

Предприятие остается открытым для диалога и ориентированным на долгосрочное развитие региона. Компания продолжает внедрять новые технологии, повышать экологическую эффективность, инвестировать в человеческий капитал и социальные проекты, создавая рабочие места, улучшая инфраструктуру и внося вклад в социально-экономическое развитие региона.