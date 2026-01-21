Некоторые зарубежные продукты могут исчезнуть с прилавков Казахстана

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана рассматривают возможность ограничения ввоза отдельных видов импортной продовольственной продукции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 января сообщили в ведомстве, отметив, что ряд зарубежных товаров реализуется по слишком низким ценам, из-за чего отечественным производителям становится невыгодно конкурировать на внутреннем рынке, пишет телеканал "КТК".

Как пояснили в Минсельхозе, демпинговая стоимость импортной продукции связана с масштабным субсидированием аграрного сектора в соседних странах – от этапа производства до транспортировки. В результате при поступлении на казахстанский рынок такие товары продаются дешевле себестоимости продукции местных производителей, что может привести к закрытию отечественных предприятий.

"По каждой позиции мы должны будем рассмотреть, анализ сделать, какая продукция продается по демпинговым ценам. Если демпинг идет, мы должны ее остановить, потому что тогда свое производство не выдержит этого: завоз, завоз", – заявил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством торговли прорабатывает возможные меры по защите внутреннего рынка.

Кроме того, для стимулирования развития животноводства в ведомстве предложили рассмотреть введение отсрочки от срочной воинской службы для детей чабанов.

"Мы не говорим о том, чтоб они не ходили. Мы говорим об отсрочке, потому что немало у нас в Казахстане, когда династиями работают и высокие результаты дают – по 150 один берет на сто маток. И когда необходимо, если отцу нужен помощник, мы просим отсрочки просто дать", – отметил вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане фермеры бьют тревогу на фоне возможного запрета на вывоз овощей.

