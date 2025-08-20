Аграрный сектор Алматинской области демонстрирует рост и новые перспективы

Аграрный сектор Алматинской области продолжает динамично развиваться, демонстрируя стабильный рост урожайности, расширение производства и внедрение новых проектов в различных направлениях сельского хозяйства.

Урожайность выше среднереспубликанского уровня

В этом году урожайность в Алматинской области превысила среднереспубликанские показатели. Так, с каждого гектара зерновых культур получают на 4,8 центнера больше, чем в среднем по стране, а картофеля и овощей – на 63 центнера больше. До конца года в регионе планируется собрать 1,26 млн тонн зерна.

"Аграрный потенциал области высок. Превышение среднереспубликанских показателей урожайности – результат упорного труда наших земледельцев", – отметил заместитель акима области Бакытнур Бакытулы.

В Алматинской области продолжается Национальная сельскохозяйственная перепись. Всего планируется охватить 30,8 тыс. хозяйств, на сегодняшний день зарегистрировано 31% или 9,7 тыс. сельхозструктур.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства региона требуется дополнительно 155 млрд тенге. Из них:

47 млрд тенге – на субсидии;

7,3 млрд тенге – на реализацию проекта "Ауыл аманаты";

101,1 млрд тенге – на кредитование инвестиционных проектов.

С августа в Казахстане действует программа льготного кредитования откормочных площадок под 5% годовых. На ее реализацию выделено 50 млрд тенге.

Фото: акимат Алматинской области

В регионе также запланировано строительство нового сахарного завода. Вопрос включения земельного участка под объект в состав СЭЗ "Алатау" и обеспечения его необходимой инфраструктурой был рассмотрен на совещании 12 августа.

"Развитие сахарного производства – важный шаг для продовольственной безопасности региона. Мы полностью поддерживаем этот проект", – подчеркнул заместитель акима области.

Для решения вопроса водообеспечения через Исламский банк развития реализуются 6 крупных проектов общей стоимостью 97,5 млрд тенге. В их рамках планируется модернизировать 570 км каналов и обеспечить водой 50 тыс. гектаров сельхозугодий.

В 2026 году на строительство ветеринарных пунктов и скотомогильников планируется направить 1,5 млрд тенге.

Автопарк ветеринарных организаций в регионе изношен на 84%. Для обновления техники через Фонд развития промышленности будет приобретено 132 автомобиля в лизинг на сумму 2,2 млрд тенге.

Совместно с акиматом города Алматы решается вопрос выкупа 109 земельных участков для строительства шести радиальных дорог. На эти цели предусмотрено 5,8 млрд тенге.

Фото: акимат Алматинской области

Для охраны природных ресурсов и обеспечения пожарной безопасности в Алматинской области принимаются дополнительные меры. В селах Баканас, Каскелен, Курты, Шелек и Карадала устанавливаются 18 камер видеонаблюдения общей стоимостью 302 млн тенге.