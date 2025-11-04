Новая кредитная линия для фермеров заработает в Казахстане с ноября

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на заседании правительства доложил о принимаемых мерах господдержки аграрного сектора, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, объем раннего льготного кредитования в текущем году впервые достиг 1 трлн тенге.

"По итогам вегетационного периода впервые внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений или 56% от научно-обоснованной потребности. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%. Хотелось бы отметить, что практика раннего финансирования продолжена и уже с 1 октября начат прием заявок на финансирование весенне-полевых работ 2026 года", – сказал Сапаров.

Более того, министр анонсировал, что со второй декады ноября планируется внедрение механизма кредитных линий для аграриев, что позволит финансироваться на револьверной основе каждый год под одни и те же залоги.

"Благодаря реализации программы льготного лизинга, объем которой достиг 250 млрд тенге, темп обновления техники составил 6,5%, а износ парка снизился с 80 до 70% буквально за 2 года, с учетом списания устаревшей техники. Проведенный анализ по основным зерносеющим регионам показывает прямую корреляцию между уровнем применения агротехнологий и урожайностью зерновых. Так, почти в 60% сельхозформирований урожайность составила от 15 до 30 ц/га, у более 8% аграриев урожайность выше 30 ц/га", – отметил министр.

В результате, по итогам уборки средняя урожайность зерновых в первоначальном весе составила 17 ц/га, что на 5% выше уровня предыдущего года. Однако, подчеркнул глава Минсельхоза, все еще имеется определенная доля фермеров, порядка 12%, получающих 7-8 ц/га, что влияет на среднюю урожайность по республике.

"В этой связи регионам необходимо продолжить работу по стимулированию соблюдения фермерами агротехнологий в целях достижения индикаторов Дорожной карты по увеличению валового выпуска продукции сельского хозяйства в 2 раза к 2028 году", – добавил Сапаров.

Ранее министр порекомендовал акиматам перейти на более эффективные способы возделывания хлопка.