#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

Новая кредитная линия для фермеров заработает в Казахстане с ноября

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 11:22 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на заседании правительства доложил о принимаемых мерах господдержки аграрного сектора, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, объем раннего льготного кредитования в текущем году впервые достиг 1 трлн тенге.

"По итогам вегетационного периода впервые внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений или 56% от научно-обоснованной потребности. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5% при плане 10,5%. Хотелось бы отметить, что практика раннего финансирования продолжена и уже с 1 октября начат прием заявок на финансирование весенне-полевых работ 2026 года", – сказал Сапаров.

Более того, министр анонсировал, что со второй декады ноября планируется внедрение механизма кредитных линий для аграриев, что позволит финансироваться на револьверной основе каждый год под одни и те же залоги.

"Благодаря реализации программы льготного лизинга, объем которой достиг 250 млрд тенге, темп обновления техники составил 6,5%, а износ парка снизился с 80 до 70% буквально за 2 года, с учетом списания устаревшей техники. Проведенный анализ по основным зерносеющим регионам показывает прямую корреляцию между уровнем применения агротехнологий и урожайностью зерновых. Так, почти в 60% сельхозформирований урожайность составила от 15 до 30 ц/га, у более 8% аграриев урожайность выше 30 ц/га", – отметил министр.

В результате, по итогам уборки средняя урожайность зерновых в первоначальном весе составила 17 ц/га, что на 5% выше уровня предыдущего года. Однако, подчеркнул глава Минсельхоза, все еще имеется определенная доля фермеров, порядка 12%, получающих 7-8 ц/га, что влияет на среднюю урожайность по республике.

"В этой связи регионам необходимо продолжить работу по стимулированию соблюдения фермерами агротехнологий в целях достижения индикаторов Дорожной карты по увеличению валового выпуска продукции сельского хозяйства в 2 раза к 2028 году", – добавил Сапаров.

Ранее министр порекомендовал акиматам перейти на более эффективные способы возделывания хлопка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Рекордный урожай маслосемян собрали в Казахстане
10:21, Сегодня
Рекордный урожай маслосемян собрали в Казахстане
Перейти на более эффективные способы возделывания хлопка порекомендовали акиматам
11:00, Сегодня
Перейти на более эффективные способы возделывания хлопка порекомендовали акиматам
Пять новых птицефабрик заработают в Казахстане до конца 2025 года
11:35, 23 сентября 2025
Пять новых птицефабрик заработают в Казахстане до конца 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: