Экономика и бизнес

Фонду развития промышленности – 20 лет

Юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:00 Фото: ФРП
6 сентября 2025 года АО "Фонд развития промышленности", являющееся дочерней организацией Банка развития Казахстана и входящее в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек", отмечает юбилей – 20 лет со дня создания института развития.

Первоначально созданный 6 сентября 2005 года как АО "БРК-Лизинг", финансовый институт затем получил новое имя и статус, когда 11 мая 2020 года Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева было создано АО "Фонд развития промышленности".

За два десятка лет институт проделал успешный путь и на сегодняшний день является уверенным лидером лизингового рынка страны, занимая в нем долю, превышающую 70%.

Деятельность АО "Фонд развития промышленности" направлена на поступательное развитие экономики страны посредством планомерной поддержки обрабатывающей и инфраструктурной отраслей.
Ежегодно Фонд развития промышленности демонстрирует устойчивый рост своих финансово-экономических показателей. Только за три года ФРП увеличил объем своего портфеля более чем в три раза – с 642 миллиардов тенге в начале 2022 года до 2,2 триллиона в 2025.

Председатель правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров/фото: ФРП

"Основными постулатами корпоративной политики Фонда являются экономический эффект и социальная ориентированность проектов, подразумевающих значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание сотен рабочих мест, появление новых отечественных товаров, наращивание экспортного потенциала республики. При поддержке Фонда развития промышленности вводятся в эксплуатацию промышленные объекты, оснащенные передовым, высокотехнологичным оборудованием, соответствующим международным стандартам. Функционирующие предприятия также производят техническое перевооружение, что позволяет производить продукцию более высокого качества с высокой долей локализации. В рамках развития транспортно-логистической отрасли Фонд за все время своей деятельности поддержал приобретение различными ведомствами и организациями более 31 000 единиц отечественной автотехники различного типа назначения, в том числе автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, транспорт для правоохранительных органов, пассажирские автобусы. Только за 2024 год при финансовой поддержке Фонда было введено 24 предприятия обрабатывающей промышленности", – отметил председатель правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров.

Также Фондом реализуется программа по поддержке предприятий, задействованных в сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов, направленная на укрепление экологического баланса.

Об эффективности политики Фонда свидетельствует присвоение ФРП ESG-рейтинга на уровне "2" с общим баллом 63 Международным рейтинговым агентством Sustainable Fitch в 2024 году. Как известно, ESG-повестка охватывает, прежде всего, социальный и экологический факторы.

Кроме того, в 2024 году Международное агентство Moody's увеличило кредитный рейтинг Фонда с "Ва1" до "Ваа3", прогноз "позитивный".

Айсулу Омарова
