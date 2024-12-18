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События

В 2024 году АО "Фонд развития промышленности" инвестировало в экономику страны более 650 млрд тенге

в экономику страны инвестировано более 650 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:55 Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"
АО "Фонд развития промышленности", входящее в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек", планомерно оказывает поддержку отечественным производителям, при этом на системной основе содействуя как созданию новых предприятий, так и модернизации действующих производств.

По словам председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Рината Гаппарова, финансовый институт развития в текущем году поддержал более двух сотен казахстанских предприятий.

в экономику страны инвестировано более 650 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:55

Председатель правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров, фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"

"Говоря языком официальной статистики, отмечу, что привлеченные Фондом инвестиции в экономику страны с начала 2024 года превысили 650 млрд тенге. На данную сумму были профинансированы 220 проектов в обрабатывающей и инфраструктурной отраслях республики. Вместе с тем в текущем году АО "Фонд развития промышленности" запланирован ввод в эксплуатацию 24 проектов обрабатывающей промышленности на сумму порядка 224 млрд тенге, где будет обеспечено создание и сохранение более 4,6 тысяч рабочих мест. При этом объем портфеля финансового института достиг 1,8 трлн тенге, основную часть которого составляют проекты малого и среднего бизнеса".Председатель правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров

Необходимо отметить, что фокус внимания Фонда обращен на казахстанских производителей, имеющих объективную потребность в поддержке. Пул лизингополучателей широк – это и отечественные производители швейной продукции, бытовой техники, стройматериалов, продуктов питания, иных товаров, способствующих развитию казахстанских брендов и поступательному импортозамещению.

в экономику страны инвестировано более 650 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:55

Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"

В соответствии с Посланием главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", в котором президент страны акцентировал внимание на необходимости развития аэрохабов и парка авиатехники, Фондом развития промышленности в 2025 году запланировано лизинговое финансирование малой авиации для обновления воздушных судов.

"Фондом развития промышленности уже проводится работа в данном направлении. В текущем году при финансовой поддержке ФРП было приобретено 4 единицы самолетов малой авиации для нужд МЧС республики. Для развития транспортно-логистического потенциала страны через инструменты Фонда в 2024 году закуплено 157 пассажирских вагонов и 2000 грузовых вагонов, а также электропоезд. Противопожарные службы и правоохранительные органы получили 678 единиц спецтранспорта, а медицинские учреждения – 250 санитарных автомобилей, обновлены 1059 автобусов общественного транспорта".Председатель правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров
в экономику страны инвестировано более 650 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:55

Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"

Кроме того, с 2024 года в рамках Концепции перехода Казахстана к "зеленой экономике" АО "Фонд развития промышленности" совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК и АО "Жасыл даму" начата реализация программы по сортировке, переработке и утилизации твердых бытовых отходов, направленной на укрепление экологического баланса.

С целью более широкого охвата потенциальных заявителей в городах Атырау, Шымкент, Павлодар, Костанай, Актау дислоцированы постоянные представители АО "Фонд развития промышленности", оказывающих всестороннюю поддержку при формировании необходимого пакета документов для рассмотрения финансовым институтом.

в экономику страны инвестировано более 650 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:55

Фото: пресс-служба АО "Фонд развития промышленности"

Справочно: 2 октября 2024 года Международным рейтинговым агентством Sustainable Fitch Фонду развития промышленности был присвоен ESG рейтинг на уровне "2" c общим баллом 63. Отметим, что это одна из наивысших оценок среди компаний и структур квазигосударственного сектора. Кроме того, в текущем году Международное агентство Moody's увеличило кредитный рейтинг Фонда с "Ва1" до "Ваа3", прогноз "позитивный".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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