#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Экономика и бизнес

ГМК Казахстана: вызовы сохраняются, но государство и бизнес выстраивают сотрудничество

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:34 Фото: Zakon.kz
Исследование состояния горно-металлургического комплекса (ГМК), представленное в Казахстанском пресс-клубе, вновь зафиксировало ключевые вызовы отрасли.

А именно: сокращение запасов, рост налоговой нагрузки, влияние глобальных факторов и необходимость модернизации производств при одновременном сохранении рабочих мест и региональной устойчивости.

Результаты доклада подчеркивают системообразующую роль ГМК и масштабы его вклада в экономику страны.

В то же время стоит отметить, что риторика диалога между бизнесом и властью сместилась в сторону конструктивного сотрудничества. На площадке НПП "Атамекен" представители проектного офиса по развитию ГМК напомнили, что задача – не только обозначить проблемы, но и согласовать практические решения; как отметила зампред правления НПП Гульнара Бижанова, инициирование проектного офиса необходимо для "структурирования данных и системного подхода к проблемам".

Фактически это означало переход от демонстрации проблем к отработке протокольных решений: по итогам недавних встреч бизнес и правительство договорились о дорожной карте взаимодействия, в рамках которой предусмотрены механизмы поддержки для наиболее уязвимых активов отрасли. Соответствующие протокольные решения уже поступили в исполнение.

Налоговая тема остается центральной – и здесь работа идет в двух плоскостях. С одной стороны, государство сохраняет курс на переработку и модернизацию; с другой – рассматриваются целевые налоговые меры для поддержки низкорентабельных месторождений и стимулов к дополнительным инвестициям. Ранее в рамках обсуждений были затронуты и идеи корректировок Налогового кодекса, направленные на упрощение администрирования и предоставление временных льгот по ряду ставок. Это не отменяет ответственности бизнеса, но создает пространство для трансформации отрасли без резких шоков для региональной экономики.

Ключевой практический вектор – НИОКР и научно-техническая модернизация. Представители предприятий отмечают: компании готовы инвестировать в наукоемкие решения – от цифровизации процессов и мониторинга запасов до внедрения энергоэффективных технологий. Такие проекты позволяют одновременно повышать рентабельность и снижать экологические риски, а значит, заслуживают поддержки со стороны государства и международных партнеров.

Вместе с тем вопрос НИОКР остается дискуссионным. Сейчас обсуждается инициатива о централизации 1% средств, которые предприятия направляют на науку. Бизнес указывает, что подобный подход может затормозить развитие отраслевых проектов, ведь компании уже ведут работу в этом направлении. Поэтому, по мнению участников рынка, целесообразнее оставить эти ресурсы самим предприятиям для более эффективной реализации исследований и разработок.

В итоге возможный сценарий развития отрасли видится как "партнерство на результат": государство обеспечивает предсказуемую регуляторную рамку и целевые преференции, бизнес реализует комплекс НИОКР и инвестиционных программ, а НПП и отраслевые ассоциации координируют практические шаги и контроль исполнения. Это позволяет минимизировать социальные риски в моногородах и сохранить экспортный потенциал сектора.

Вывод. Проблемы ГМК остаются реальными, но нынешняя повестка – не о конфронтации, а о согласованных решениях. Чтобы переход к новой модели развития был успешным, требуется сочетание целевых налоговых стимулов, финансирования НИОКР, мер по модернизации инфраструктуры и прозрачного диалога между государством и бизнесом – сценарий, который стороны уже начали реализовывать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
15:48, 18 октября 2018
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2018 г. (июль, август, сентябрь)
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
12:13, 09 декабря 2017
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за IV квартал 2017 г. (октябрь, ноябрь, декабрь)
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2017 г. (июль, август, сентябрь)
15:51, 17 августа 2017
Основные НПА РК, принятые, опубликованные и введенные в действие за III квартал 2017 г. (июль, август, сентябрь)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: