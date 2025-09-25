ГМК Казахстана: вызовы сохраняются, но государство и бизнес выстраивают сотрудничество

Исследование состояния горно-металлургического комплекса (ГМК), представленное в Казахстанском пресс-клубе, вновь зафиксировало ключевые вызовы отрасли.

А именно: сокращение запасов, рост налоговой нагрузки, влияние глобальных факторов и необходимость модернизации производств при одновременном сохранении рабочих мест и региональной устойчивости.

Результаты доклада подчеркивают системообразующую роль ГМК и масштабы его вклада в экономику страны.

В то же время стоит отметить, что риторика диалога между бизнесом и властью сместилась в сторону конструктивного сотрудничества. На площадке НПП "Атамекен" представители проектного офиса по развитию ГМК напомнили, что задача – не только обозначить проблемы, но и согласовать практические решения; как отметила зампред правления НПП Гульнара Бижанова, инициирование проектного офиса необходимо для "структурирования данных и системного подхода к проблемам".

Фактически это означало переход от демонстрации проблем к отработке протокольных решений: по итогам недавних встреч бизнес и правительство договорились о дорожной карте взаимодействия, в рамках которой предусмотрены механизмы поддержки для наиболее уязвимых активов отрасли. Соответствующие протокольные решения уже поступили в исполнение.

Налоговая тема остается центральной – и здесь работа идет в двух плоскостях. С одной стороны, государство сохраняет курс на переработку и модернизацию; с другой – рассматриваются целевые налоговые меры для поддержки низкорентабельных месторождений и стимулов к дополнительным инвестициям. Ранее в рамках обсуждений были затронуты и идеи корректировок Налогового кодекса, направленные на упрощение администрирования и предоставление временных льгот по ряду ставок. Это не отменяет ответственности бизнеса, но создает пространство для трансформации отрасли без резких шоков для региональной экономики.

Ключевой практический вектор – НИОКР и научно-техническая модернизация. Представители предприятий отмечают: компании готовы инвестировать в наукоемкие решения – от цифровизации процессов и мониторинга запасов до внедрения энергоэффективных технологий. Такие проекты позволяют одновременно повышать рентабельность и снижать экологические риски, а значит, заслуживают поддержки со стороны государства и международных партнеров.

Вместе с тем вопрос НИОКР остается дискуссионным. Сейчас обсуждается инициатива о централизации 1% средств, которые предприятия направляют на науку. Бизнес указывает, что подобный подход может затормозить развитие отраслевых проектов, ведь компании уже ведут работу в этом направлении. Поэтому, по мнению участников рынка, целесообразнее оставить эти ресурсы самим предприятиям для более эффективной реализации исследований и разработок.

В итоге возможный сценарий развития отрасли видится как "партнерство на результат": государство обеспечивает предсказуемую регуляторную рамку и целевые преференции, бизнес реализует комплекс НИОКР и инвестиционных программ, а НПП и отраслевые ассоциации координируют практические шаги и контроль исполнения. Это позволяет минимизировать социальные риски в моногородах и сохранить экспортный потенциал сектора.