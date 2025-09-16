Новая реальность ГМК: исследование показало главные вызовы и пути развития

Горно-металлургический комплекс (ГМК) Казахстана оказался на переломном этапе. К такому выводу пришли авторы исследования "Горно-металлургический комплекс Казахстана: вклад в экономику и перспективы его устойчивого развития".

Отрасли предстоит адаптироваться к сокращению ресурсной базы, росту налоговой нагрузки и усилению внешних факторов.

Зампред правления НПП "Атамекен" Гульнара Бижанова отметила, что отрасль, на долю которой приходится до четверти ВВП с учетом мультипликативного эффекта, давно нуждается в системном разборе. Именно поэтому и было инициировано исследование.

Она подчеркнула, что нацпалата ведет постоянную работу с правительством по вопросам развития ГМК. На заседании Совета отечественных предпринимателей был подписан протокол с приоритетами взаимодействия госорганов и нацпалаты. В планах – разработка Дорожной карты по развитию ГМК, меры поддержки малого и среднего бизнеса, пересмотр экспортных пошлин, внедрение прозрачного механизма распределения средств НИОКР, внедрение наилучших доступных технологий и анализ тарифной нагрузки.

Напомним, что значимость ГМК была особо подчеркнута в Послании президента. Кроме того, Гульнара Бижанова акцентировала внимание на том, что правительство демонстрирует готовность к диалогу с бизнесом.

"Правительство активно работает над вопросами отрасли, налажен конструктивный диалог с Министерством промышленности и строительства, а многие актуальные темы нашли отражение в Послании президента. Глава государства видит значимость этих вопросов, и проведенное исследование подтверждает их актуальность", – сказала она.

Экономический масштаб

Сегодня в отрасли работают 375 компаний-недропользователей. Прямой вклад ГМК в ВВП – около 9%, с учетом смежных отраслей – до 18%.

"В 2023 году отрасль обеспечила налоговые поступления в размере 2-3 трлн тенге, то есть около пятой части госбюджета. В 2024 году экспорт продукции ГМК достиг 22,2 млрд долларов, что превысило четверть всего казахстанского экспорта", – привел данные исследования его автор, эксперт-аналитик Марат Шибутов.

В чем слабые места?

Ключевые вызовы – истощение месторождений, дефицит инвестиций в геологоразведку, устаревшие технологии и меняющиеся условия регулирования. Кроме того, Казахстан пока не имеет единой стратегии развития отрасли, а доступ к достоверной геологической информации ограничен, что снижает привлекательность для инвесторов.

Внутренние и внешние риски

Среди внутренних проблем – высокие тарифы, перебои с электроэнергией, кадровый дефицит и рост социальных обязательств.

"Внешние факторы включают падение мировых цен, рост конкуренции, зависимость от транзита через соседние страны и санкционные ограничения. Казахстанские компании не могут "работать на склад" или покупать зарубежные активы для диверсификации, что снижает их устойчивость", – отметил Марат Шибутов.

Какие сценарии возможны?

По мнению экспертов, Казахстан стоит перед выбором. Инерционный сценарий означает ограниченный рост и постепенное снижение роли отрасли. Также отмечается, что при усилении государственного участия в геологоразведке необходимо соблюдать баланс между стратегическими интересами и устойчивостью занятости.

Наиболее перспективным считается комбинированный путь: поддержка государства и привлечение инвесторов. Это снижение налогов на переработку, вложения в геологоразведку, цифровизация, открытие геоинформации, развитие инфраструктуры и науки. Такой подход способен обеспечить рост добычи, экспорта и занятости, сохранив роль ГМК как драйвера экономики, уверены эксперты.

Эксперты считают, что развитие ГМК должно оставаться в числе главных приоритетов. Для этого необходимо создать условия, способствующие выпуску более разнообразной продукции, наращиванию экспорта и снижению издержек. Такой подход позволит отрасли усиливать вклад в экономику и стимулировать смежные сектора без дополнительных мер поддержки.

Кроме того, по их мнению, отрасли нужна долгосрочная стратегия на 10-15 лет, которая объединит весь ГМК и охватит ключевые направления – экспорт, наращивание запасов, поддержку геологоразведки, развитие науки и рост вклада в экономику.

Исследование показывает: у ГМК Казахстана огромный потенциал, но его раскрытие требует диалога государства и бизнеса.

"Главная задача – превратить вызовы в возможности и создать условия для устойчивого развития", – резюмируют аналитики.