Экономика и бизнес

В Костанае построили жилой комплекс для машиностроителей

ЖК для машиностроителей, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 13:12 Фото: Allur
В Костанае открыл свои двери Allur Campus – современный жилой комплекс, построенный для сотрудников автомобильного завода и молодых специалистов региона.

Здание общей площадью более 13,5 тыс. кв. м рассчитано на проживание около 300 человек. В кампусе предусмотрены 71 семейная квартира, 60 студенческих комнат и 20 помещений для временного размещения гостей. Все блоки оборудованы отдельными кухнями и санузлами. Для жильцов также открыты медицинский пункт, библиотека, компьютерный класс, тренажерный зал и прачечная.

Фото: Allur

Строительство объекта стартовало в 2023 году, объем инвестиций превысил 2,1 млрд тенге. Проект полностью профинансирован компанией Allur, на заводе которой сегодня трудятся более 3,5 тыс. человек. Первые жители заселились в кампус уже в августе 2025 года.

"Мы уже обустроились в новой квартире. Здесь есть все необходимое – уютные комнаты, кухня, зоны отдыха. Для нашей семьи это огромное счастье, ведь рядом работа, учеба и хорошие условия для детей. Чувствуем заботу компании о нас, и это очень важно", – поделился впечатлениями один из первых жильцов Allur Campus Жомарт Турмышев.

Фото: Allur

Кампус расположен напротив автомобильного завода Allur, где работают многие его жители. В пешей доступности находятся школа НИШ, Ледовая арена, областная филармония, ТРЦ Kostanay Plaza, спортивный комплекс "Арена Тобол" и другие объекты городской инфраструктуры. Это создает удобные условия для проживания семей и студентов, совмещающих работу, учебу и досуг.

Проект стал частью индустриального кластера Костаная, где наряду с производством автокомпонентов создаются условия для жизни и развития специалистов. На втором этапе предусмотрено строительство детского сада на 260 мест и спортивных объектов, включая футбольное и баскетбольное поля, беговые дорожки, workout-зоны и площадки для настольного тенниса.

Фото: Allur

"Для нас важно не только развивать производство, но и создавать комфортные условия для людей, которые стоят за этим производством. Мы хотим, чтобы наши сотрудники и их семьи жили в безопасной, современной и удобной среде. Это часть философии Allur – заботиться о людях, ценить баланс между работой и личной жизнью и формировать новые стандарты качества жизни в регионе", – подчеркнул исполнительный директор автомобильного завода Allur Аргулан Майконов.

Таким образом, Allur Campus стал не только новым жилым объектом, но и важным элементом инфраструктуры региона, отражающим стратегию компании по развитию человеческого капитала и созданию современных условий для жизни и работы.

Фото: Allur

Айсулу Омарова
