Экономика и бизнес

В Карагандинской области активно развивают обрабатывающую промышленность

Развитие обрабатывающей промышленности, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 09:42 Фото: акимат Карагандинской области
Промышленность Карагандинской области по итогам восьми месяцев выросла на 7%, при этом идет развитие обрабатывающего сектора. Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев, выступая с отчетом перед депутатами на сессии областного маслихата.
"В Послании 2025 года президент особо подчеркнул, что стране необходимо развивать обрабатывающую промышленность и придать отрасли новый импульс. В нашей области этот приоритет уже находит практическое воплощение. В общем объеме доля обрабатывающей промышленности – 76%. Выросло и машиностроение, объем производства которого за 8 месяцев 2025 года составил 312,5 млрд тенге, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля машиностроения в обрабатывающей промышленности достигла 13%. Благодаря развитию машиностроения в индустриальной зоне Saran нам удалось вывести Сарань из статуса моногорода, создав новые рабочие места и диверсифицировав экономику".Ермаганбет Булекпаев

Аким области отметил, что для создания новых производств запускают три малые промышленные зоны – в Караганде и Сарани. Кроме того, планируют развивать промышленные площадки в Темиртау и Балхаше совместно с системообразующими компаниями.

По отчетным данным, за 8 месяцев в экономику области вложено 644,7 млрд тенге инвестиций – на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года планируется запустить 29 инвестпроектов с созданием 2500 новых рабочих мест. В их числе заводы по выпуску стальных труб, алюминиевых радиаторов, ферросплавов, ветроэлектростанция.

Глава региона подчеркнул, что при поддержке государства развивается малый и средний бизнес. Используются все возможные инструменты: программы субсидирования, гарантирования, гранты.
Отмечено, что занятость населения растет: уровень безработицы в области один из самых низких в стране – около 4%.

На социальную сферу направляется более половины бюджета области. Как озвучено на сессии, в этом году в регионе уже открыли пять новых детских садов и построили шесть школ. Во исполнение поручения главы государства по модернизации сельского здравоохранения построено 65 объектов, будут введены еще 27.

Депутаты приняли отчет акима и дали положительную оценку работе местной исполнительной власти.

Фото: акимат Карагандинской области

Айсулу Омарова
