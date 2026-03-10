Аким Карагандинской области обратился к жителям региона перед референдумом

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев призвал жителей региона принять участие в общенациональном референдуме, который пройдет 15 марта.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что референдум – это важный инструмент прямого волеизъявления граждан и позволяет определить дальнейшее развитие страны.

"Новая Конституция отвечает актуальным потребностям государства и направлена на укрепление его устойчивости в современных условиях. Основной закон также усиливает взаимную ответственность общества и государства, закрепляя права и обязанности граждан. Житель Карагандинской области, принимающий участие в референдуме, – это человек, которому небезразлична судьба страны и который чувствует ответственность за будущее нации", – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Аким выразил уверенность, что жители региона проявят гражданскую активность и примут участие в голосовании.