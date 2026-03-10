#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Общество

Аким Карагандинской области обратился к жителям региона перед референдумом

Обратился к жителям региона перед референдумом, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 13:37 Фото: акимат Карагандинской области
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев призвал жителей региона принять участие в общенациональном референдуме, который пройдет 15 марта.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что референдум – это важный инструмент прямого волеизъявления граждан и позволяет определить дальнейшее развитие страны.

"Новая Конституция отвечает актуальным потребностям государства и направлена на укрепление его устойчивости в современных условиях. Основной закон также усиливает взаимную ответственность общества и государства, закрепляя права и обязанности граждан. Житель Карагандинской области, принимающий участие в референдуме, – это человек, которому небезразлична судьба страны и который чувствует ответственность за будущее нации", – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Аким выразил уверенность, что жители региона проявят гражданскую активность и примут участие в голосовании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Об успехах Туркестанской области доложил аким Токаеву
18:11, 10 марта 2026
Об успехах Туркестанской области доложил аким Токаеву
Аким Карагандинской области обратился к жителям и гостям региона
14:36, 19 ноября 2023
Аким Карагандинской области обратился к жителям и гостям региона
Аким Карагандинской области обратился к жителям из-за аварии на ТЭЦ
11:28, 28 сентября 2023
Аким Карагандинской области обратился к жителям из-за аварии на ТЭЦ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: